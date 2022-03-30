小缇娜的奇幻之地怎么刷钱 囤积狂奖杯怎么解锁

2022-03-30 09:08:49 来源：互联网 编辑：佚名

小缇娜的奇幻之地游戏中有很多奖杯可以解锁，其中有个囤积狂奖杯需要玩家花费大量的金钱才能获得，下面就为大家分享小缇娜的奇幻之地刷钱方法。

小缇娜的奇幻之地刷钱方法分享

简易流程

基本上就是利用游戏的存档机制，本作支持将所有的武器和道具保存在本地存档中，可以通过备份存档将物品送给朋友或第二个账户(离线本地分屏使用2个手柄)，然后复制回存档，拿回道具后，第二个玩家也会拥有这些内容。

此方法在PS4/PS5上使用效果最好，不建议在Xbox One和XSX/XSS上使用，因为一旦出错就会毁掉整个存档，并且操作步骤非常繁琐。如果之前没有试过或者有任何不确定的步骤，都请先在虚拟账户上进行测试，以免丢失进度或毁掉主账户上的存档。

必备条件

利用此方法最容易的是使用第二个手柄，如果没有的话可以让朋友在【在线合作】中一起完成此操作。

步骤一：将想要复制的物品放入储物格(不要装备)

此方法可以复制游戏中的所有道具，不仅仅是武器。最主要的就是复制所有的钱，对于奖杯/成就【囤积狂(购买所有储物格升级至最后一级)】非常有帮助，解锁该奖杯/成就总共需要大约3亿的金钱(306,173,000)。

步骤二：备份存档

这是此方法的关键步骤，复制存档可以将物品提供给另一名玩家，然后取回存档以拿回道具，并重复这一步骤。

PS4/PS5备份存档：

主机设置→已保存的数据和游戏/应用程序设定→已保存的数据→主机存储→将保存的数据上传至【PS+云存储(PS5/PS4)】或【USB盘(仅限PS4)】。使用【PS+云存储】(仅限PS5)的话需要确保禁用了自动上传，否则很可能会自动上传云存档(PS5设置→已保存的数据和游戏/应用程序设定→已保存的数据PS5→同步保存的数据→自动同步保存的数据→禁用)。完成之后想要将存档复制回来，需要打开主机设置→管理已保存的数据→已保存的数据→云存储或USB盘→复制到主机存储→覆盖。

PC备份存档：

本作的存档位置为C:\Users\用户名\AppData\Roaming\Tiny Tina's Wonderlands\17位数字的文件夹

Xbox One/XSS备份存档：

※注意此方法会有坏档或所有进度被清除的风向，不建议在Xbox上使用此方法，风险请自行承担。

断开互联网连接→在游戏中四处移动同时断开网络连接几秒钟→重新连接到互联网→此时系统会强制进行云存档→(仔细确认是否成功上传到云存档)→退出游戏时会复制道具(退出游戏可能会覆盖云存档)→完成后按Home键(西瓜键)→往下滚动找到小缇娜的奇幻之地→按选项→管理游戏→已保存的数据→点击玩家名称→删除已保存数据→从主机删除→如果还是显示该存档的话就再次删除直至消失→按Home键(西瓜键)并重新开始游戏→此时会从云同步下载备份存档。

对于钱来说，尤其是解锁【囤积狂】奖杯/成就所需要的购买所有储物格升级至最后一级需要花费大约3.062亿，需要先达到混沌等级20，以在储物格中获得至少100-200万，然后通过上述步骤复制到1000w并从第二个账户交易回主账户，再次备份存档(步骤二)，这样就能一次复制1000w了。在达到5000w和1亿时再重复步骤二的存档，之后继续复制，通过这样来获得3.062亿显然比复制307次100w要快太多了。只要角色只有1亿金币，刷钱速度就会非常快。