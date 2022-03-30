艾尔登法环出血盾牌流怎么玩 老头环出血盾牌流怎么配装

2022-03-30 09:05:07 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环版本更新后开发出了不少新流派玩法，其中出血盾牌流强度非常不错，输出和防御都很强，下面就为大家分享出血盾牌流的玩法。

老头环出血盾牌流玩法分享

需要的很简单：指纹盾&突进冲击，还有足够的力量与感应(能各撑到60最好)。

护符选择推荐战士大碎片、鲜血君王欢愉、大盾护符、龙徽大盾护符。

接下来只要看准怪出招的时机，使用突进冲击对付牠，攻守兼备!

我用这一套的最大战果就是击败了3周目玛莲妮雅，但要注意第一阶段她特别会闪，被闪掉的话会露出大破绽被她砍，第二阶段就好对付多了，她会变比较莽，几乎都会跟你硬拼。