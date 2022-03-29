星之卡比探索发现自然草原隐藏任务有哪些 自然草原隐藏任务怎么完成

星之卡比探索发现自然草原是游戏中的地图之一，其中不少区域都有隐藏任务可以完成，下面就为大家分享星之卡比探索发现自然草原全隐藏任务攻略。
自然草原
草原建筑
1.使5朵郁金香盛开
2.破坏建筑的铁卷门
3.乘上水柱登上建筑高处的露台
穿过隧道
1.发现隐藏的房间
2.点亮4个提灯开关
3.撕下通缉令
滚石隧道
1.发现上坡旁的岔路
2.在3个树状上小憩
3.安全行驶且未从悬崖上坠落
一起去阿莱布尔购物中心吧
1.吃下四个甜甜圈
2.吃下彩虹棒棒糖获得无敌状态
3.离开购物中心并从未迷路
在购物中心回响的吼声
1.穿过猩猛霸的双脚间
2.使用利剑打倒魔王
3.在2:00内打倒魔王
4.以无伤状态过关
星之卡比探索发现自然草原是游戏中的地图之一，其中不少区域都有隐藏任务可以完成，下面就为大家分享星之卡比探索发现自然草原全隐藏任务攻略。星之卡比探索发现自然草原隐藏任务介绍自然草原草原建筑1.使5朵郁金香盛开2.破坏建筑的铁卷门3.乘上水柱登上建筑高处的露台穿过隧道1.发现隐藏的房间2.点亮4个提灯开
星之卡比探索发现自然游戏中的宝藏之路能让玩家获取不少特殊奖励，每个区都有对应的隐藏宝藏之路，下面就为大家分享星之卡比探索发现自然草原隐藏宝藏之路位置。星之卡比探索发现自然草原隐藏宝藏之路位置分享以上就是关于星之卡比探索发现自然草原隐藏宝藏之路的全部内容，希望能帮助大家。
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