小缇娜的奇幻之地利爪霜战士怎么加点 利爪霜战士怎么玩

2022-03-29 09:08:19 来源：互联网 编辑：佚名

小缇娜的奇幻之地利爪霜战士是游戏中很强势的玩法，配合副职业能打出不错的效果，下面就为大家分享小缇娜的奇幻之地利爪霜战士加点方法。

小缇娜的奇幻之地利爪霜战士加点推荐

利用霜战士最后的技能和御龙锤子回收减cd的特性，频繁刷新锤子大招和暴怒buff，来打伤害。回血和减伤也刚好点满，除了没点出来第二排队友所有元素伤害加成有点遗憾，再都可以。

不加扣盾加血上限的原因是，不清楚和御龙护盾比例越多，技能恢复越快是否冲突。如果判定是一直50%那就是坑了，如果减了盾上限还判定是100%盾的比例，就是神技。盾需要回满的时间就更快了。

御龙后面的几个技能对大招加成很不稳定，就没点了。锤子的暴击很迷。

御龙最后几个技能对锤子的加成也比较迷，为了霜战士的减cd就不加了。