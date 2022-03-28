小缇娜的奇幻之地利爪霜战士怎么加点 利爪霜战士怎么玩

小缇娜的奇幻之地利爪霜战士是游戏中很强势的玩法，配合副职业能打出不错的效果，下面就为大家分享小缇娜的奇幻之地利爪霜战士加点方法。
利用霜战士最后的技能和御龙锤子回收减cd的特性，频繁刷新锤子大招和暴怒buff，来打伤害。回血和减伤也刚好点满，除了没点出来第二排队友所有元素伤害加成有点遗憾，再都可以。
不加扣盾加血上限的原因是，不清楚和御龙护盾比例越多，技能恢复越快是否冲突。如果判定是一直50%那就是坑了，如果减了盾上限还判定是100%盾的比例，就是神技。盾需要回满的时间就更快了。
御龙后面的几个技能对大招加成很不稳定，就没点了。锤子的暴击很迷。
御龙最后几个技能对锤子的加成也比较迷，为了霜战士的减cd就不加了。
小缇娜的奇幻之地游戏中除了正常的主线支线关卡，还有些隐藏关卡可进触发，不少玩家不清楚隐藏关卡的位置，下面就为大家介绍一下。小缇娜的奇幻之地隐藏关卡位置进入方法首先需要战胜造物主。第一，找到隐藏在关卡中的发光骷髅和小圆盘，记住发光骷髅需要按次序点亮，不然不出现下一个。小圆盘亮后需要贴近互动。第二在进入
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艾尔登法环亚雷萨副墓地是游戏中的副本之一，这个副本很绕，不少玩家都在其中迷失了方向，下面就为大家分享艾尔登法环亚雷萨副墓地攻略。艾尔登法环亚雷萨副墓地攻略这是全貌分为同样的两张图除了传送宝箱外仅有一根梯子相连双向碑一共六对为了方便看我把两张图给拆开来成对的双向碑我用颜色区分开了下面是通关路线
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艾尔登法环暗月戒指是游戏中非常重要的道具，不少玩家不清楚这个戒指在哪获得？下面就为大家分享艾尔登法环暗月戒指获取方法。艾尔登法环暗月戒指在哪1、玩家跟着主线走就行，去和手办对话;2、然后玩家在去腐化湖的路上出洞口的时候就能看到灾厄之影了;3、玩家需要和他战斗，然后打败他就可以获得钥匙;4、钥匙可以打
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吸血鬼幸存者绿色死神是游戏中新出的敌人，不少玩家不清楚这个敌人的出现时间，下面就为大家分享吸血鬼幸存者绿色死神位置和打法。吸血鬼幸存者绿色死神打法分享绿色死神会在奶牛场随机刷出，时间和位置随机除了走位以外，用念珠或者五芒星都可以打跑吃那个瞬间杀死地图上所有怪的道具能杀死这个死神，会掉一个箱子奶牛场有
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