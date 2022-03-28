小缇娜的奇幻之地主线流程多长 通关要多久

2022-03-29 09:02:49 来源：互联网 编辑：佚名

小缇娜的奇幻之地是一款无主之地衍生作品，游戏目前已经有不少玩家通关了，很多新手玩家入坑想知道游戏的流程有多久，下面就为大家介绍一下。

小缇娜的奇幻之地流程时间

通关一周目大概只花了15小时不到，当然，这个前提是我几乎没做支线也没怎么练级刷装备，而游戏中还有许多和主线无关的地图，每一张地图都藏着丰富的可探索要素。

大多数玩家反馈都是10-20小时左右，并不是很长。