小缇娜的奇幻之地隐藏关卡怎么进 隐藏关卡在哪

小缇娜的奇幻之地游戏中除了正常的主线支线关卡，还有些隐藏关卡可进触发，不少玩家不清楚隐藏关卡的位置，下面就为大家介绍一下。
首先需要战胜造物主。
第一，找到隐藏在关卡中的发光骷髅和小圆盘，记住发光骷髅需要按次序点亮，不然不出现下一个。小圆盘亮后需要贴近互动。
第二在进入最终boss前的地图中找到发光骷髅，和一个符文并解密，符文位置基本固定，但是是否出现似乎是随机的。每个符文一共有三次机会完成。
金色：触发后跟随会有一个球四处旋转照射，在不被照到的情况下击碎，每次转移位置就是丢失一次机会。
绿色：踩蘑菇触发，会掏出3~6个孢子(依次增加)，只有发光的可以击碎，每次失败后换位置。
蓝色：引导光球前往蓝色传送门位置，一共三个光球3次机会，这个比较难，因为光球撞到东西或者似乎距离过远就会炸掉。)
第三进入关底boss房间，打过boss后出现如图的红色传送门与金色传送门，进入红色传送门进入隐藏关卡。
第四切记，隐藏boss极其强力切勿轻易尝试。多刷刷装备吧。
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