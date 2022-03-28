艾尔登法环大盾切腹魔剑流怎么玩 老头环大盾切腹魔剑士怎么配装

2022-03-28 09:31:14 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环大盾切腹魔剑流是游戏中PVE非常好用的流派，用起来非常舒服，那么艾尔登法环大盾切腹魔剑流怎么出装？一起来看看吧。

艾尔登法环大盾切腹魔剑流玩法

此配装是我集合了各种赖皮招数(不包括祈祷单纯因为不想整的太麻烦)的玩法。

骑士大枪猎犬步，长矛是毒属性切腹。

进boss门之前先切腹(这样就有了超高的伤害加成)，进去之后招BOSS，吃无限蓝灵药，BOSS不动那就亚兹勒彗星，BOSS爱动就毁灭流星。

无限蓝消失切大盾防御状态，开始捅BOSS给BOSS挂毒和流血，挂完切骑兵大枪给BOSS上冰冻，总之，全程都有超高的伤害加成，而且非常安全，基本不用考虑躲技能。

这个套路我认为非常适合不想研究怎么打BOSS的玩家。他是盾戳但是比盾戳输出高，不费劲。