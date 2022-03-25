幽灵线东京勾玉都在哪 勾玉怎么收集

2022-03-28 09:20:47 来源：互联网 编辑：佚名

幽灵线东京勾玉是游戏中重要的素材，获取后能解锁各种技能，玩家能够通过支线任务来获得，下面就为大家分享幽灵线东京勾玉获取攻略。

幽灵线东京勾玉获取方法

座敷童子(3个)

净化并田神社后，接取支线任务“座敷童子”。

进入屋子后，将盐仙贝供奉在壁龛中，找到座敷童子即可完成任务并拿到勾玉奖励。

唐伞小僧(3个)

净化代山神社后，接取支线任务“唐伞小僧”。

唐伞四处移动时在后边慢慢跟着，等它停下来时立刻蹲下，靠近后抓捕它，然后把伞捡起来即可完成任务并拿到勾玉奖励。

河童(4个)

在第二章的主线任务“死亡迷宫”中，接取支线任务“河童”。

把黄瓜(可以从任意商店中购买)放在旁边的台子上，河童出现后，躲在旁边的雕像后面，用灵视查看河童的位置，不要被它发现，等河童开始吃黄瓜后，过去把它捕获即可完成任务并拿到勾玉奖励。

一反木棉(6个)

在第二章的主线任务“死亡迷宫”中，接取支线任务“一反木棉”。

用灵视找到一反木绵的位置，然后追上去，它会在屋顶之间移动，等它停下来后将其捕获就能完成任务并拿到勾玉奖励。

鬼(3个)

完成主线任务“行灵走肉”后，接取支线任务“鬼”。

找到一只戴着丝巾的狗，给它吉备团子(可在任意商店中购买)，跟着狗走，击败出现的敌人并保护狗，鬼出现后即可完成任务并拿到奖勾玉奖励。

辘轳首(3个)

净化歌川购物街的鸟居后，接取支线任务“辘轳首”。

跟着妖怪的头走，然后爬楼梯上楼，直接吸收她的能量即可完成任务并获得勾玉奖励。

木灵(5个)

净化歌川购物街的鸟居后，接取支线任务“木灵”。

接取任务后，会出现一群异访者，击败它们并保护木灵，清理掉敌人后即可完成任务并拿到勾玉奖励。

镰鼬(6个)

完成主线任务“剧痛”后，接取支线任务“镰鼬”。

一直追着镰鼬跑，等它停下来时上前捕获就可以拿到勾玉奖励。

涂漆墙壁(4个)

涂漆墙壁是一种伪装城墙壁的妖怪，进入灵视状态就能看到它们，在游戏里，涂漆墙壁会出现在部分任务中，找到并抓捕即可获得勾玉：

【主】光柱、【支】壁中之音、【支】恶灵巢穴等。

从猫又商店中购买(3个)

从谷深神社的“绘画爱好者猫又”处花费130000冥币购买。

从广川神社的“怀旧的猫又”处花费130000冥币购买。

从龙居神社的“考古学者猫又”处花费130000冥币购买。