艾尔登法环亚雷萨副墓地怎么走 老头环亚雷萨副墓地怎么过关

艾尔登法环暗月戒指是游戏中非常重要的道具，不少玩家不清楚这个戒指在哪获得？下面就为大家分享艾尔登法环暗月戒指获取方法。艾尔登法环暗月戒指在哪1、玩家跟着主线走就行，去和手办对话;2、然后玩家在去腐化湖的路上出洞口的时候就能看到灾厄之影了;3、玩家需要和他战斗，然后打败他就可以获得钥匙;4、钥匙可以打

2022-03-25 | 0