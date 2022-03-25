艾尔登法环禁卫骑士罗蕾塔怎么杀 老头环禁卫骑士罗蕾塔攻击怎么躲

2022-03-25 09:23:46 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环禁卫骑士罗蕾塔是游戏中的boss之一，这个boss的难度比较大，近距离攻击频率很快，离远了又会使用远程法术，下面就为大家分享艾尔登法环禁卫骑士罗蕾塔的打法。

艾尔登法环禁卫骑士罗蕾塔打法分享

远程法术

闪光飞弹： 罗蕾塔将她的长刀底部指向你并发射小型法术飞弹。这通常在距离很远时施放，很容易翻滚躲避

大弓射击：一旦BOSS的生命降至50%，她就会开始使用大弓攻击。这个技能有一个很长的拉弓时间，然后向你发射一支巨大的魔法箭。

飞刀瞬击：罗蕾塔施展法术，召唤5把飞刀向玩家突袭。她总是会在战斗开始时施放这个技能。确保在她开始施法时保持一定距离，因为近距离很难躲避，在开始逃跑之前，可以趁机攻击她一两次。当BOSS生命值降到50%时，她会召唤8把飞刀攻击你。

长刀攻击

横扫攻击：如果你boss保持一定距离，她就会向你冲锋，随后猛挥她的长刀。这个技能会锁定你冲锋，所以应对措施是看准时机翻滚躲避，而不是无脑的逃跑，翻滚之后可以抓住硬直时间砍她几刀。

长刀刺击：罗蕾塔将她的长刀向后猛挥，然后突然刺向玩家方向。可以通过翻滚躲避此攻击。

长刀连斩：洛雷塔举起长刀，然后斜向玩家挥砍两次。可以通过向挥砍的反方向翻滚躲避。

长刀猛击：这种攻击通常发生在长刀连斩或长刀刺击之后。罗蕾塔将举起她的长刀并猛砸到地面。简单的向后退就可以避免这次攻击，或者向前翻滚躲避，趁机砍她几下。

长刀上勾拳：当罗蕾塔的长刀开始发光时，她会发动一次攻击，跳跃并向上方刺击。最后翻滚躲掉，伤害非常高。