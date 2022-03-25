艾尔登法环1.03站桩戳刺流怎么玩 老头环1.03站桩戳刺流怎么配装

艾尔登法环1.03版本改动了不少武器装备，很多流派都需要重新配装，那么艾尔登法环1.03站桩戳刺流配什么护符？一起来看看吧。
蚁刺剑+25，战灰猎犬步伐/毒雾。该武器自带猩红腐败，用血刃祷告附魔出血，或者直接用毒雾战技搞个出血腐败中毒的三特效。
指纹盾+25，无战灰。解析：用上大盾护符和不变盾牌祷告=无敌。
注意：你无法同时拥有武器血刃和盾牌不灭盾牌，一般选择前者，不吃出血的选择后者。
祷告：黄金树三件套，血刃，不变盾牌。
护符：神皮，大盾，腐败，鲜血。
打法：打boss按住防御无脑抗无脑刺，唯一要注意的就是看清绿条，稍微发呆回一下绿条哦。
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