艾尔登法环食粪者的傀儡怎么获得 老头环塞尔维斯在哪

2022-03-24 08:56:41 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环食粪者的傀儡是游戏中的骨灰之一，在战斗时召唤能帮助玩家战斗，那么艾尔登法环食粪者的傀儡在哪获得？一起来看看吧。

艾尔登法环食粪者的傀儡获取位置

1.沿着主线，途中经过菈雅和煮虾子的破屋解项鍊任务。(可以无视菈雅后续，只要跟流氓套好关系)接着往地图左侧推到三姐妹塔找菈妮解到能和魔法教授塞尔维斯讲话，在魔法教授那里拿到「塞尔维斯的药水」。这瓶药水不要交给任何人，最后要给食粪者喝的。

2.一路推到王城，进王城内部，找到跟大圆桌一模一样的地方，从大门口左侧外面上二楼，到真正圆桌的食粪者位置拿温床诅咒。(可以先杀了恶兆王)

3.回圆桌，找食粪者聊到重复，他会给你钥匙叫你去地下道找他。

4.前往王城地下道，沿路走，到赐福点弃置恶兆的地底，然后往有两个肥宅的方向走，看到一个打开的下水道跳下去。下来之后往左侧走到底爬上梯子，就可以看到关食粪者的监牢。进去对话到重复。

5.先回去圆桌，会发现食粪者不见了，留下一行字叫你去王城外围找他。接着去王城外围有水潭的地方和流氓对话，回赐福点刷新后再回去同一个位置会发现流氓被杀了。接着食粪者会入侵，干掉他。

6.回圆桌和食粪者聊到重复。

7.回监牢，选择灌塞尔维斯的药水给食粪者喝。

8.再回到三姐妹塔旁边隐藏的地道，下去有个隐藏门，打开它。(就是关押魔法老师傀儡的地方，不是本尊是傀儡)会发现食粪者变成傀儡被绑架到塞尔维斯的秘密地道。

9.去找塞尔维斯，跟他买随便一只傀儡，把所有能讲的话都讲完。

10.刷新任意赐福点，再回去找塞尔维斯，跟他询问新傀儡。选单里会出现食粪者傀儡，用五个星星碎片买下，完成。