艾尔登法环1.03黑夜骑兵套装怎么获得 老头环黑夜骑兵在什么位置

艾尔登法环1.03改动了不少武器和防具的掉落位置，其中战锤的获取位置也遭到了改动，下面就为大家分享艾尔登法环1.03战锤获取方法。艾尔登法环1.03战锤获取位置首先传送到王城罗德尔的传点「王城西边城墙」。之后左转直走经过石像鬼雪人三人组继续直走，石像鬼已经被我打死了所以没有重生，就算他杵在那边不想打

2022-03-23 | 0