艾尔登法环1.03战锤怎么获得 老头环战锤在哪

2022-03-23 09:26:17 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环1.03改动了不少武器和防具的掉落位置，其中战锤的获取位置也遭到了改动，下面就为大家分享艾尔登法环1.03战锤获取方法。

艾尔登法环1.03战锤获取位置

首先传送到王城罗德尔的传点「王城西边城墙」。

之后左转直走经过石像鬼雪人三人组继续直走，石像鬼已经被我打死了所以没有重生，就算他杵在那边不想打的朋友可以直接跑过去，他不会生气。

跳上树根之后再往下跳，准备右转

会遇到第一只拿斧头的斗士，他们的装备都是机率掉落，所以想要槌子可能要多刷几遍。

之后再顺着楼梯继续往上走，就会看到拿战槌的决斗者了。