最终幻想起源巫妖BOSS怎么打 ff起源巫妖BOSS技能怎么防

2022-03-22 09:13:56 来源：互联网 编辑：佚名

最终幻想起源巫妖是游戏中的四大恶魔之一，强度很高，打起来比较难，击败后就能解放土之水晶，下面就为大家分享最终幻想起源巫妖boss的打法。

最终幻想起源巫妖BOSS打法

巫妖统治着死者的领域，生物死亡时会回归到大地之中，因此巫妖也就拥有了掌控土元素的能力。除了瞬间移动之外，巫妖还具有很多棘手的能力，它的移动速度较慢，更喜欢使用远程攻击，因此可以使用近战职业贴脸输出，不要也要格外注意巫妖的各种技能，被打中后会受到大量伤害并陷入负面效果。

以下是巫妖在一阶段中的招式：

寒冰碎片：巫妖会召唤一些寒冰碎片并射向目标，多个碎片袭来时不太容易招架，最好还是闪避。

裁决：巫妖会在目标脚下召唤一团电流，短暂延迟后会造成伤害。这招会造成麻痹效果。

冥府的呼唤：巫妖可以召唤骷髅协助攻击，这些小怪可以进入灵魂爆破状态。骷髅在场时巫妖会缓慢回血，因此一定要优先处理骷髅。

传送：巫妖会消失并传送到其他地方，并立刻开始施法。

地震：巫妖会在所有队员脚下召唤岩石进行攻击，闪避即可。

大束缚：被命中后会受到高额伤害并在短时间内无法移动，这招无法防御只能躲避。

横扫：巫妖会向前挥动翅膀，同时自身向后移动。这招可以防御。

盖亚之怒：巫妖会在自身周围召唤向外扩散的地刺，然后再接上另一个法术，最好还是闪避，被一套打下来就动不了了。

地狱火：血量在65%左右时，巫妖会对随机目标释放火焰爆炸。

骨爪：巫妖挥动爪子攻击目标，这招可以防御。

巫妖会在场地中四处传送，召唤骷髅协助攻击，并不断释放魔法攻击我们。它的大部分招式都可以被防御住，但部分释放时间较长的招式伤害很高，最好还是躲开。在它施法的间隙冲过去发动攻击即可，另外不要忘了及时补血。

血量下降到一半后，进入二阶段。以下是巫妖在二阶段的招式：

腐蚀大地：巫妖会用粘液覆盖大范围的战斗场地，踩到粘液后会陷入负面状态，并持续掉血，这招无法防御。巫妖使用这招的同时还会召唤一些骷髅，这些骷髅在场时巫妖会缓慢回血。

恐惧之拥：抓取攻击，这招无法防御只能躲避。

挥动翅膀：巫妖会连续挥动翅膀3-5次，这招可以被防御。

黄泉践行：巫妖会在翅膀上附加暗元素，然后在大范围内快速移动，同时挥动翅膀进行连击，这招可以被防御。

在二阶段中，巫妖就无法再使用一阶段的各种招式了，但它的攻击模式没有太大改变。

巫妖释放腐蚀大地时要赶紧跑开，稍有不慎就会导致团灭。在战斗过程中，一定要优先处理掉巫妖召唤出来的骷髅，防止它回血。恐惧之拥是强制抓取技，被抓到后会受到大量伤害，如果此时身陷负面状态，那么被它一套连下来会瞬间死掉。最好在处理掉骷髅后慢慢游走，寻找机会攻击，保持耐心就能将其击杀。