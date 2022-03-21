最终幻想起源巫妖BOSS怎么打 ff起源巫妖BOSS技能怎么防

最终幻想起源巫妖是游戏中的四大恶魔之一，强度很高，打起来比较难，击败后就能解放土之水晶，下面就为大家分享最终幻想起源巫妖boss的打法。
巫妖统治着死者的领域，生物死亡时会回归到大地之中，因此巫妖也就拥有了掌控土元素的能力。除了瞬间移动之外，巫妖还具有很多棘手的能力，它的移动速度较慢，更喜欢使用远程攻击，因此可以使用近战职业贴脸输出，不要也要格外注意巫妖的各种技能，被打中后会受到大量伤害并陷入负面效果。
以下是巫妖在一阶段中的招式：
寒冰碎片：巫妖会召唤一些寒冰碎片并射向目标，多个碎片袭来时不太容易招架，最好还是闪避。
裁决：巫妖会在目标脚下召唤一团电流，短暂延迟后会造成伤害。这招会造成麻痹效果。
冥府的呼唤：巫妖可以召唤骷髅协助攻击，这些小怪可以进入灵魂爆破状态。骷髅在场时巫妖会缓慢回血，因此一定要优先处理骷髅。
传送：巫妖会消失并传送到其他地方，并立刻开始施法。
地震：巫妖会在所有队员脚下召唤岩石进行攻击，闪避即可。
大束缚：被命中后会受到高额伤害并在短时间内无法移动，这招无法防御只能躲避。
横扫：巫妖会向前挥动翅膀，同时自身向后移动。这招可以防御。
盖亚之怒：巫妖会在自身周围召唤向外扩散的地刺，然后再接上另一个法术，最好还是闪避，被一套打下来就动不了了。
地狱火：血量在65%左右时，巫妖会对随机目标释放火焰爆炸。
骨爪：巫妖挥动爪子攻击目标，这招可以防御。
巫妖会在场地中四处传送，召唤骷髅协助攻击，并不断释放魔法攻击我们。它的大部分招式都可以被防御住，但部分释放时间较长的招式伤害很高，最好还是躲开。在它施法的间隙冲过去发动攻击即可，另外不要忘了及时补血。
血量下降到一半后，进入二阶段。以下是巫妖在二阶段的招式：
腐蚀大地：巫妖会用粘液覆盖大范围的战斗场地，踩到粘液后会陷入负面状态，并持续掉血，这招无法防御。巫妖使用这招的同时还会召唤一些骷髅，这些骷髅在场时巫妖会缓慢回血。
恐惧之拥：抓取攻击，这招无法防御只能躲避。
挥动翅膀：巫妖会连续挥动翅膀3-5次，这招可以被防御。
黄泉践行：巫妖会在翅膀上附加暗元素，然后在大范围内快速移动，同时挥动翅膀进行连击，这招可以被防御。
在二阶段中，巫妖就无法再使用一阶段的各种招式了，但它的攻击模式没有太大改变。
巫妖释放腐蚀大地时要赶紧跑开，稍有不慎就会导致团灭。在战斗过程中，一定要优先处理掉巫妖召唤出来的骷髅，防止它回血。恐惧之拥是强制抓取技，被抓到后会受到大量伤害，如果此时身陷负面状态，那么被它一套连下来会瞬间死掉。最好在处理掉骷髅后慢慢游走，寻找机会攻击，保持耐心就能将其击杀。
艾尔登法环游戏中有很多种流浪战士的制作笔记，玩家获得后能自己制作不少道具，那么流浪战士的制作笔记1怎么获得？一起来看看吧。、流浪战士的制作笔记位置分享兽骨箭、兽骨箭(附箭羽)、兽骨弩箭。宁姆格福-艾蕾教堂流浪商人直接购买。
艾尔登法环仿身泪滴是游戏中非常强势的一种骨灰，玩家召唤后能叫出一摸一样的友军为玩家战斗，那么艾尔登法环仿身泪滴怎么拉仇恨？一起来看看吧。艾尔登法环仿身泪滴拉仇恨方法召唤的时候先带上这个帽子，然后召唤之后更换会原来的帽子，你会发现boss技能全往大哥身上招呼了。
艾尔登法环双刀出血流是游戏中入侵其他玩家非常好用的流派，不少玩家不清楚这个流派怎么玩，下面就为大家分享艾尔登法环双刀出血流打法。艾尔登法环双刀出血流玩法介绍配装和属性展示如图。普通+10等于失色+4。武器神秘剥尸曲刀*2，左手切腹右手猎犬步伐，拥有跑跳L1一秒4刀的强力模组，最强的机动性，不管是优势
艾尔登法环仿身泪滴是游戏中非常强力的骨灰，能召唤出和玩家一样的友军帮助战斗，不过在1.03版本遭到了改动，下面就为大家分享艾尔登法环1.03仿身泪滴配装。艾尔登法环1.03仿身泪滴装备推荐改版后仿身泪滴的机制如下1.首先是血量，仿生泪滴的血量大概是你血量的3.7倍，受护符的增益效果，不吃大卢恩加成，
艾尔登法环法力斯的制作笔记2是一种解锁制作道具的配方笔记，玩家获得后能解锁不少催眠道具，那么艾尔登法环法力斯的制作笔记2在哪？一起来看看吧。艾尔登法环法力斯的制作笔记2获取位置位置：从赐福“学院正门口”出发，沿着东边的小路走，在商人处花费3500卢恩购买。解锁道具：催眠油脂、附绳催眠油脂、兽骨催眠箭
艾尔登法环1.03版本已经更新，游戏中新增了一个骨灰失乡骑士英格威尔，不少玩家不清楚在哪获得，下面就为大家介绍一下。失乡骑士英格威尔位置蒙流地下墓地，斗士打完会给一个失乡骑士英格威尔骨灰，一周目的新档。
艾尔登法环游戏中玩家不仅能弹反敌人的近战伤害，还能弹反魔法，但是需要获得指定道具，下面就为大家分享艾尔登法环弹反魔法方法。艾尔登法环魔法反击流玩法介绍无限魔法反击流的精髓就是利用黄金树大盾的战技“黄金式奉还”，其效果就是反射魔法。这本来就是奇幻游戏里的一种常见设定，当敌人的魔法快要击中我们的时候，发
艾尔登法环法力斯的制作笔记是游戏中的一种配方，数量有很多玩家能解锁不少制作道具，那么艾尔登法环法力斯的制作笔记1怎么获得？一起来看看吧。艾尔登法环法力斯的制作笔记获取位置位置：水唤村南边，墓地棺材上的一具尸体上。解锁道具：催眠壶。
艾尔登法环1.03版本已经更新了，新版本中不少法术装备都得到了一定改动，那么艾尔登法环1.03法师怎么玩？一起来看看吧。艾尔登法环1.03法师玩法分享关键装：魔女帽子、技能蓄力增伤护符。测试对象：王城下水道胖子。耗蓝与伤害性价比排行：迅剑>辉石冰块>=月光剑，罗蕾塔大弓/绝技属于功能型技
艾尔登法环信仰战士是游戏中强度很不错的流派，使用率也比较高，那么艾尔登法环信仰战士怎么玩，一起乐看看吧。艾尔登法环信仰战士跳劈玩法分享核心围绕双持跳劈出发，这个思路不限于特大剑，大曲剑，大剑，重型武器等等都可以。传统的双持重武器情况下负重会不够穿衣服，但是信仰流有个祷告叫维克的龙雷，它加雷附魔的同时