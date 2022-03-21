艾尔登法环祷告轰炸流怎么玩 老头环祷告轰炸流怎么加点

2022-03-22 09:05:15 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环祷告轰炸流是1.03版本中非常强力的玩法，pvp和pve中都很实用，那么艾尔登法环祷告轰炸流装备怎么搭配？下面就为大家介绍一下。

艾尔登法环祷告轰炸流玩法分享

可以连续释放的技能前摇可以被别的技能代替的玩法1.03版本依然存在，可以认为FS没有把这个技巧当做恶型bug处理，那么我们就直接心安理得的用起来。

思路是用划空癫火尝试远距离秒杀，用兽石消耗，找时机打连段。

装备龙飨印记(划重点，这里一定不能用癫火印记。原因是癫火印记固定增加55点发狂条累计，但是龙飨印记的S级感应属性加成可以直接极大幅度增加所有异常量表的累计速度。使用癫火印记一发激光只能累计一半左右发狂条，而龙飨印记一发必出发狂)。

毕业配装如图：

划空癫火是游戏里最远的技能之一，只要能锁定目标就进入技能范围。癫火系祷告可以累计目标发狂条，触发发狂效果后会有一个3秒的硬直。正确使用龙飨印记并且感应属性较高的情况下可以永晕。异常条必须完全离开技能范围才能躲避，如果被蹭到虽然可以躲避伤害但还是会累计异常条被打出发狂。3秒的硬直可以无限接炮，可以说被蹭到就等于死。唯一的缺点是抬手比较长而且出手前都可以被打断，抬手时还伴随着一声大叫，对手不失误的情况下正面很难命中。装这个技能单纯是收益实在太高，蹭到对手就等于胜利。就算没有击中对方也会受到远距离秒杀的威慑主动近身方便后续打连段。划空癫火有一个回头望月的技巧，方法是背对目标，使用技能后锁定目标，按住w(或前进摇杆)然后解除再立即锁定目标，可以达到从背对敌人抬手再瞬间转身出手的效果(必须要解除再锁定才能完成转身，只锁定前进的话只能转一半)。一定程度上能隐藏抬手，对方觉得你背对他施法打不中的时候也能偷到鸡。

连续释放的技能前摇可以被别的技能代替，用兽石和燃火两个抬手极短的技能取代其他长抬手技能可以打出非常恐怖的连段。

燃火的抬手其实比兽石更快，但是距离实在太短而且没有兽石的消韧效果没有威胁所以一般还是选择兽石。

另外释放两次兽石后第三个技能除了抬手，连施法动画都会被完全代替。所以我们连段的顺序是：兽石->兽石->席欧朵利克的熔岩(取消抬手和动画)->精准雷击->连续释放精准雷击或雷电枪。

具体操作是释放兽石->再释放兽石->在第二发兽石指令判定完成后把技能切换到席欧朵利克的熔岩->释放席欧朵利克的熔岩->释放指令判定完成后(一般是第二次兽石释放完成后)->技能切到精准雷击->释放精准雷击->根据情况继续连续释放精准雷击，或者技能切到雷电枪释放雷电枪。