艾尔登法环血指猎人尤拉任务怎么做 老头环尤拉的红符在哪

2022-03-22 09:01:24 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏中有个血指猎人尤拉任务很多玩家不知道怎么触发，完成后能获得两把很强的武器，下面就为大家分享血指猎人尤拉任务攻略。

艾尔登法环血指猎人尤拉任务攻略

①：在龙息废墟南方，傍海古遗迹旁边这个建筑的下面可以第一次见到尤拉。

②：无论有没有触发过①，在这个位置附近都会被入侵，被入侵之后不要着急击杀，拖，拖一会尤拉就会来助阵。这里我没有测试在没有尤拉的情况下击败入侵者还能不能继续见到尤拉，如果有人无尤拉杀掉红灵可以看看接着下面能不能接上。

③：击败红灵后继续沿着河道向北，在这里，几只水母旁边能看到尤拉，和他对话。记得对话到只有重复对话。

④：回到①中尤拉所在的位置，和他对话，他会警告你龙很危险，不要靠近龙息废墟。

⑤：击杀旁边湖中的飞龙亚基尔后，回去找尤拉有新的对话。

⑥：无论有没有触发⑤，在学院的这个位置都能看到尤拉的红符，互动后入侵帮助尤拉击杀npc，得到一个战灰。

⑦：击败红灵后在这里能看到尤拉，一定要对话到只有重复对话。

⑧：在玛莉卡第二教堂会见到尤拉倒在地上，和他对话后他会死亡，捡到他的刀长牙。之后会被入侵，击败获得血双头刀和净血结晶露滴(鲜血君王攻略道具)。即使只触发过②的入侵，在这里也应该可以被入侵。如果不被入侵的话，应该就是⑦中桥上的对话没有结束这一种情况了。

⑨：在初到雪山，萨米尔废墟赐福旁就能看到已经被夏玻利利夺舍了的尤拉，他会让你去王城地下获取癫火。拿到癫火后，他的位置就可以捡到尤拉的套装。如果不想要癫火，在这里直接宰了他也可以拿到套装。

如果没有做到⑧，没拿到长牙，然后就在雪山见到了尤拉的话，去①和③的位置找找，根据前面几步的触发情况长牙会在①和③其中之一的位置可以捡到。也就是说这个支线即使错过了前面所有的部分，也只会错过⑥中的战灰。