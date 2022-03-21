艾尔登法环罹病者的制作笔记1在哪 老头环发狂苔药怎么解锁

艾尔登法环仿身泪滴是游戏中非常强力的骨灰，能召唤出和玩家一样的友军帮助战斗，不过在1.03版本遭到了改动，下面就为大家分享艾尔登法环1.03仿身泪滴配装。艾尔登法环1.03仿身泪滴装备推荐改版后仿身泪滴的机制如下1.首先是血量，仿生泪滴的血量大概是你血量的3.7倍，受护符的增益效果，不吃大卢恩加成，

2022-03-21 | 0