艾尔登法环1.03敏感出血流怎么玩 老头环敏感出血流PVP怎么出装

2022-03-21 09:17:01 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环在1.03版本中很多武器装备都遭到了改动，影响力很多强势的流派，那么艾尔登法环1.03敏感出血流PVP怎么打？一起来看看吧。

艾尔登法环1.03敏感出血流玩法分享

不论是PVE还是PVP都是版本顶级强度。

1.双神秘质变剥尸曲剑 战技：左手切腹 右手切腹/猎犬步法。

个人觉得是出血流最强build，攻击模组优秀，出手快，出血效率高。

2.双神秘质变十字刀 战技：左手切腹 右手切腹/猎犬步法。

PVE强度不如双小曲，PVP强度相当，攻击模组同样优秀，优点在于极远的攻击范围。

3.双神秘质变长牙 战技：左手切腹 右手切腹/猎犬步法。

1周目可以打刀替换左手，个人觉得强度稍逊，出血效率不如小曲，攻击范围不如十字刀，最主要的是攻击模组比较差。

4.双血质变神皮双头剑 战技：左手切腹 右手切腹/猎犬步法。

1周目可以双头剑替换左手，个人觉得是出血流最弱的build。

双头剑没有自带出血的武器，所以不能选择神秘质变，完全成型后不论是出血效率还是面板都比不过上面3种build(神秘质变的感应B补正能极大加强切腹的效果，神秘+切腹的出血效率是高于血+切腹的)，攻击模组方面除了跳劈也没有其他亮点。

PVP推荐右手一律猎犬步法。

至于尸山血海和艾硫诺拉，个人觉得唯一优点就是战技比较帅，真论起输出和灵活度是不如双持平A流的，PVP更是别想能打到人。