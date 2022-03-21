艾尔登法环流浪战士的制作笔记01怎么找 老头环流浪战士的制作笔记01在哪买

艾尔登法环游戏中有很多种流浪战士的制作笔记，玩家获得后能自己制作不少道具，那么流浪战士的制作笔记1怎么获得？一起来看看吧。
、
兽骨箭、兽骨箭(附箭羽)、兽骨弩箭。
宁姆格福-艾蕾教堂
流浪商人直接购买。
艾尔登法环游戏中有很多种流浪战士的制作笔记，玩家获得后能自己制作不少道具，那么流浪战士的制作笔记1怎么获得？一起来看看吧。、流浪战士的制作笔记位置分享兽骨箭、兽骨箭(附箭羽)、兽骨弩箭。宁姆格福-艾蕾教堂流浪商人直接购买。
艾尔登法环仿身泪滴是游戏中非常强势的一种骨灰，玩家召唤后能叫出一摸一样的友军为玩家战斗，那么艾尔登法环仿身泪滴怎么拉仇恨？一起来看看吧。艾尔登法环仿身泪滴拉仇恨方法召唤的时候先带上这个帽子，然后召唤之后更换会原来的帽子，你会发现boss技能全往大哥身上招呼了。
艾尔登法环双刀出血流是游戏中入侵其他玩家非常好用的流派，不少玩家不清楚这个流派怎么玩，下面就为大家分享艾尔登法环双刀出血流打法。艾尔登法环双刀出血流玩法介绍配装和属性展示如图。普通+10等于失色+4。武器神秘剥尸曲刀*2，左手切腹右手猎犬步伐，拥有跑跳L1一秒4刀的强力模组，最强的机动性，不管是优势
艾尔登法环仿身泪滴是游戏中非常强力的骨灰，能召唤出和玩家一样的友军帮助战斗，不过在1.03版本遭到了改动，下面就为大家分享艾尔登法环1.03仿身泪滴配装。艾尔登法环1.03仿身泪滴装备推荐改版后仿身泪滴的机制如下1.首先是血量，仿生泪滴的血量大概是你血量的3.7倍，受护符的增益效果，不吃大卢恩加成，
艾尔登法环法力斯的制作笔记2是一种解锁制作道具的配方笔记，玩家获得后能解锁不少催眠道具，那么艾尔登法环法力斯的制作笔记2在哪？一起来看看吧。艾尔登法环法力斯的制作笔记2获取位置位置：从赐福“学院正门口”出发，沿着东边的小路走，在商人处花费3500卢恩购买。解锁道具：催眠油脂、附绳催眠油脂、兽骨催眠箭
艾尔登法环1.03版本已经更新，游戏中新增了一个骨灰失乡骑士英格威尔，不少玩家不清楚在哪获得，下面就为大家介绍一下。失乡骑士英格威尔位置蒙流地下墓地，斗士打完会给一个失乡骑士英格威尔骨灰，一周目的新档。
艾尔登法环游戏中玩家不仅能弹反敌人的近战伤害，还能弹反魔法，但是需要获得指定道具，下面就为大家分享艾尔登法环弹反魔法方法。艾尔登法环魔法反击流玩法介绍无限魔法反击流的精髓就是利用黄金树大盾的战技“黄金式奉还”，其效果就是反射魔法。这本来就是奇幻游戏里的一种常见设定，当敌人的魔法快要击中我们的时候，发
艾尔登法环法力斯的制作笔记是游戏中的一种配方，数量有很多玩家能解锁不少制作道具，那么艾尔登法环法力斯的制作笔记1怎么获得？一起来看看吧。艾尔登法环法力斯的制作笔记获取位置位置：水唤村南边，墓地棺材上的一具尸体上。解锁道具：催眠壶。
艾尔登法环1.03版本已经更新了，新版本中不少法术装备都得到了一定改动，那么艾尔登法环1.03法师怎么玩？一起来看看吧。艾尔登法环1.03法师玩法分享关键装：魔女帽子、技能蓄力增伤护符。测试对象：王城下水道胖子。耗蓝与伤害性价比排行：迅剑>辉石冰块>=月光剑，罗蕾塔大弓/绝技属于功能型技
艾尔登法环信仰战士是游戏中强度很不错的流派，使用率也比较高，那么艾尔登法环信仰战士怎么玩，一起乐看看吧。艾尔登法环信仰战士跳劈玩法分享核心围绕双持跳劈出发，这个思路不限于特大剑，大曲剑，大剑，重型武器等等都可以。传统的双持重武器情况下负重会不够穿衣服，但是信仰流有个祷告叫维克的龙雷，它加雷附魔的同时