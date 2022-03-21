艾尔登法环双刀出血流PVP怎么打 老头环双刀出血流怎么配装

艾尔登法环双刀出血流是游戏中入侵其他玩家非常好用的流派，不少玩家不清楚这个流派怎么玩，下面就为大家分享艾尔登法环双刀出血流打法。
配装和属性展示如图。普通+10等于失色 +4。
武器
神秘剥尸曲刀*2，左手切腹右手猎犬步伐，拥有跑跳L1一秒4刀的强力模组，最强的机动性，不管是优势追杀还是劣势拉开都非常好用。
左手藏一个盗贼出身自带的小圆盾，弹反帧很长，狠狠制裁贸然出手的对手。
其他选择：
尸山血海——强力的pve武器，但是战技打不出出血时削韧与轻击无异，而低强化尸山血海出血效率很差，不适合压级。
此外在pvp中缺乏机动性无法掌握主动权，只能保持中距离复读战技，无法追击逃跑喝药的火主，月隐侠的第二种形态。
使用尸山血海需要额外投入3力量和4敏捷，在不影响压级的前提下只能搭配咕哒锁使用，性价比进一步降低。
艾硫诺拉双头剑+神皮——跳L1四刀模组，战技强霸体高削韧，拼刀的神。问题同样是追击能力差，pvp强力但不适合入侵。此外它有比尸山血海更离谱的属性要求，双持双头剑的负重要求也远超小曲，在使用咕哒锁的前提下进一步压榨了分配给护甲的负重空间，肉度严重降低，除非对自己技术有绝对自信否则效果可能不如双小曲。
鲜血旋流、血王叉等其他感应武器不适合pvp，不多讨论。
护符
黄金树恩惠+2——红绿条必选。
鲜血君王的欢愉——出血加伤必选。
钩爪护符——跳跃加伤必选。
最后一个我推荐使用龙徽大盾，可以从第二张图中看到在这套build里配合虾哥卖的螃蟹，物理减伤可以高达50%，足以让大多数同等级力敏号的伤害变成挠痒痒。
其他选择：
绿琥珀+2——大幅度提升精力上限。
魔力龙徽+2——针对主流的法师开荒。
大山羊角——提升韧性帮助拼刀。
大壶众武护符——用更少的耐力穿更重的甲。
拉达冈的腐败烙印——总计+20属性的咕哒锁，对压级号性价比极高，但副作用同样巨大，且双小曲属性门槛很低故不使用。如果需要使用属性门槛更高的武器，比起分配点数给力敏，优先使用咕哒锁更划算。
米莉森义手——提升灵巧，连续攻击4刀以上加伤，需要灵巧时的首选。
防具
白面具头——出血加伤必选，我嫌丑没带
猛禽黑羽——跳跃加伤必选
手脚在耐力可承受的范围内选择性价比最高的重甲，我目前使用的是王城捡到的莱恩尼尔套(黑洋葱)。
其他道具：
圣杯瓶：12红2蓝，在入侵时拥有6红1蓝，蓝瓶用于避免猎犬步伐用光蓝条的尴尬情况，对翻滚基本功有自信的可以完全放弃蓝瓶。
灵药瓶：自爆露滴*2，启动后备隐藏能源，对缺乏防范的对手是强力初见杀，配合猎犬步伐成功率很高。更好的用法是在被追击围殴时装作慌忙喝药引诱火主补刀，趁机带走。第二颗自爆露滴在化圣雪原小黄金树。
备选灵药瓶：羽毛结晶露滴(限时减轻装备重量，我将以大山羊形态出击) 风结晶露滴(强化翻滚) 硬化结晶露滴(强化韧性) 红泡状露滴(惜别锁血反杀)
虾哥卖的虾和蟹：必带，几百块钱就能换到强力的物理减伤，几乎拉平咕哒锁的副作用。
毒飞刀：盖利德大道北方(偏离大道后)传送点东边商人无限贩卖，出手快可以连射。虽然毒的伤害并不高，但也不是可以完全无视的程度，用于对峙和拉开距离时牵制对方走位。
出血飞刀(廓尔喀弯刀)：摩恩城前方商人无限贩卖，出手慢但伤害高堆叠出血快，3-4刀即可叠满出血槽，用于追击失败被拉开距离喝药时的干扰和补刀，只差一点叠满出血槽时一发血飞刀可以让对方心态炸裂。
扇形暗器：帕奇贩卖，和毒飞刀作用相似，牵制范围更广但其实没有什么伤害，容易被无视。
养号思路
选择盗贼出身，拥有9力13敏和最高的初始感应，加点1点敏捷就可以拿起剥尸曲刀，其余点数可以全部投入压级最重要的血量和主输出属性感应上，以追求合格战斗力下的最低等级。
40点血量保证基础的生存能力，红灵经常要面对3人围殴，血少皮薄是不配当薪王的。
40感应保证出血效率，切腹之后大多数情况可以一次跑跳L1打满出血条。
蓝条不点。猎犬侠不需要蓝条，这也是双持猎犬步伐build相比其他需要使用高消耗战技的武器的显著优势。
15以上耐力保证连续使用跑L1和跳L1以及翻滚的消耗，在这之上根据自己的负重情况酌情加点。
推图注意事项：
装备靠好哥哥丢，只做白面具支线获取血指，两个大卢恩即可进王城意味着魔法学院地图可以直接跳过。
3个护符皮袋的获取方法分别是 初次击败噩兆——获得两个大卢恩后、击败噩兆王之前与圆桌解指婆婆对话——击败噩兆王。
为了强化满圣杯瓶和拿到第二个自爆露滴需要用压级build一路推到化圣雪原，有一定挑战性但不算没法打，我只有在索尔城卡关召唤了hxd带过，其他哪怕是不吃出血的石像鬼和黄金树化身，高机动性的双刀打起来也非常轻松。
打不过免疫出血的怪可以去魔法学院捡冰变质辉石刀，但记得同样要捡神秘变质辉石刀以免打完之后变不回来。
关于压级：
本作匹配机制目前看来和魂3类似，只会匹配到等级±20左右、武器强化等级不低于入侵者的对手，整体来看红灵数量稀少，60级失色4可以在王城和湖区秒排。
本作怪物对红灵没有仇恨，红灵不能攻击怪物但是会受到怪物的伤害，入侵野外BOSS战时需要时刻注意自己和BOSS的相对位置，千万不要位于敌人和BOSS之间。
骨灰强化等级是否影响压级目前暂不清楚，我为了保险起见目前骨灰也只压到4级。
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