艾尔登法环1.03仿身泪滴装备怎么搭配 老头环1.03仿身泪滴怎么用

2022-03-21 09:06:21 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环仿身泪滴是游戏中非常强力的骨灰，能召唤出和玩家一样的友军帮助战斗，不过在1.03版本遭到了改动，下面就为大家分享艾尔登法环1.03仿身泪滴配装。

艾尔登法环1.03仿身泪滴装备推荐

改版后仿身泪滴的机制如下

1.首先是血量，仿生泪滴的血量大概是你血量的3.7倍，受护符的增益效果，不吃大卢恩加成，召唤前喝灵药、叠buff啥的并不能改变召唤出泪滴的属性。抗性方面是你的两倍，测试地点雪山图萨米尔废墟和截肢葛瑞克前房间，打泪滴和我的伤害分别是135、279和73、149，近似于两倍。差不多7.4个褪色者。

2.泪滴不受除骤死外其他任何任何负面效果，但会继承你的超重，无法翻滚和快跑。

3.更新后泪滴不喝血瓶，回复祷告只会在半血以下血量释放，奶妈流泪滴退出舞台。但泪滴可以吃生肉丸一下回半血，生肉丸最多携带三个。

4.伤害是褪色者的60%，魔法祷告战技投掷物均受影响。使用道具有上限，带多少就最多用多少，用比如生肉丸最多带三个泪滴也最多吃三次。

5.只会攻击带有你仇恨的敌人，没有的话就会原地发呆。

反复试验后记忆配置如上，火焰赐予我力量 黑焰附体上buff，巨人火球伤害高有击倒，龙王吐息伤害可以范围大就是判定有点迷，之所以用雷击不用精准雷击是因为泪滴在不被打断的情况下会无脑四段雷击而精准雷击只有一下，黑焰百分比伤害也很好用，回血祈祷不用多说。

最肉的山羊套，火对蝎 亚力山大的碎片都加战技伤害。龙辉大盾护符加物理减伤，看打的boss属性可以换成别的减伤护符。

装备栏虾子螃蟹物理减伤，生肉丸一次可以回泪滴半血(看运气吃)，振奋香铁壶香加减伤(振奋香还能给你蹭一下)，王室恶兆幼子像泪滴巨爱用，削韧拉仇恨，巨人火火焰壶(更新后壶类道具加伤害)主要远程拉一下仇恨。因为更新后亵渎圣剑战技打怪不吸血的bug修复了，之前只有打死怪才回血，我测了下大概17.5%最大生命的吸血。

护符的话亚力山大的碎片、献斗剑护符、珍珠龙辉护符+2和龙徽大盾护符。但有个问题是泪滴现在对大型boss如火焰巨人 艾尔登之兽的仇恨老是莫名其妙丢失，啥也不干跟褪色者似的。

其他思路，巨星锤设定是每次攻击回复自身1%最大生命值，战灰祈祷一击命中后会回复自身与友方(泪滴)30%最大生命值神圣质变后面板多了信仰加成，还带出血，缺点是战技范围小还容易被打断。可以试试。