艾尔登法环法力斯的制作笔记2怎么获得 老头环催眠道具怎么解锁

2022-03-19 10:15:28 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环法力斯的制作笔记2是一种解锁制作道具的配方笔记，玩家获得后能解锁不少催眠道具，那么艾尔登法环法力斯的制作笔记2在哪？一起来看看吧。

艾尔登法环法力斯的制作笔记2获取位置

位置：从赐福“学院正门口”出发，沿着东边的小路走，在商人处花费3500卢恩购买。

解锁道具：催眠油脂、附绳催眠油脂、兽骨催眠箭、兽骨催眠箭(附箭羽)、兽骨催眠弩箭。