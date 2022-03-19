艾尔登法环怎么弹法魔法 老头环魔法反击怎么玩

艾尔登法环游戏中玩家不仅能弹反敌人的近战伤害，还能弹反魔法，但是需要获得指定道具，下面就为大家分享艾尔登法环弹反魔法方法。
无限魔法反击流的精髓就是利用黄金树大盾的战技“黄金式奉还”，其效果就是反射魔法。这本来就是奇幻游戏里的一种常见设定，当敌人的魔法快要击中我们的时候，发动魔法反射，以彼之道还施彼身。
不过在艾尔登法环中，角色自身的一些Debuff状态也算受到了魔法攻击，比如：中毒等等。聪明的你应该已经想到了，我们只要自残，那么就可以通过黄金树大盾对敌人进行魔法攻击!
小编留意到目前最主流的玩法就是角色使用“生肉丸”让自己中毒，然后就可以无限发动黄金树大盾的魔法反击，变成法术自走炮!前面也提到了，这种玩法不需要消耗FP，所以我们只要处于中毒状态就可以无限输出，另外该玩法精力消耗也非常低，效果特别好。
有人会问：中毒了不会死翘翘吗?其实游戏里中毒的伤害是很低的，角色的生命力有个20多的话，基本没有问题。
具体效果方面，战技“黄金式奉还”的释放速度没有很快，但是伤害可观!小编的实验角色信仰数值只有13，而黄金树大盾+5的前提下，一个魔法反击能有200左右的伤害，和高级别的法师伤害差不多，让人难以相信。
而且这种玩法的输出是连续不断的，当地人靠近时，我又可以利用黄金树大盾防御，生存也得到了保证!上述外乡人的玩法只有一个缺点，那就是需要准备很多的生肉丸。
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