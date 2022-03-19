艾尔登法环法力斯的制作笔记1在哪 老头环催眠壶怎么解锁

艾尔登法环1.03版本更新了不少新的支线任务和道具，去其中有个任务需要玩家和小壶对话触发，下面就为大家分享艾尔登法环小壶的位置。艾尔登法环1.03小壶支线任务攻略任务前半部分①与湖之利耶尼亚壶村的小壶交谈②选择成为维壶师③在赐福点休息，与小壶交谈④在赐福点休息并与小壶交谈，听他讲亚历山大的故事⑤在赐

2022-03-18 | 0