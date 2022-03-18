艾尔登法环1.03法师技能怎么搭配 老头环1.03法师怎么配装

2022-03-19 10:00:23 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环1.03版本已经更新了，新版本中不少法术装备都得到了一定改动，那么艾尔登法环1.03法师怎么玩？一起来看看吧。

艾尔登法环1.03法师玩法分享

关键装：魔女帽子、技能蓄力增伤护符。

测试对象：王城下水道胖子。

耗蓝与伤害性价比排行：迅剑>辉石冰块>=月光剑，罗蕾塔大弓/绝技属于功能型技能，伤害性价比很低，一般只用来打远程。

菈妮的暗月减抗30%无可替代。

毁灭流星是打BOSS用的，换上卢瑟头+无限蓝药表现很好，个人觉得比灵魂激流好用很多，因为容错率高很多。日常这技能性价比很低，只适合打BOSS。

祷告系除了黄金书立誓是必选之外，剩下可以选自己喜欢的。

顺便测了削弱后的夜与火，现在夜与火的输出性价比已经没那么高了，甚至没有辉石冰块高，不过好处在于能直接击倒人形怪，如果是先手的话用起来还是比法师其他技能安逸。

现在输出性价比最高的技能是暗月大剑的蓄力右键，法师首选推图武器好吧，开一次战技后能砍很久，一小罐蓝够你打死2个胖子了，而且削韧很高，打中一下基本就能让怪动不了了。唯一缺点是对群怪无力，不过打群怪我们用月光剑就好了。

各技能应用场景，打精英怪用暗月大剑的蓄力右或者辉石冰块。

中距离清群怪用月光剑，大巨型单位也用月光剑。

远距离输出用罗蕾塔的大弓或者绝技。

菈妮的暗月打BOSS减防用，日常不用。

毁灭流星秒BOSS专用，日常不用。