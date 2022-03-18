艾尔登法环信仰战士跳劈怎么打 老头环信仰战士跳劈流怎么配装

2022-03-18 09:39:07 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环信仰战士是游戏中强度很不错的流派，使用率也比较高，那么艾尔登法环信仰战士怎么玩，一起乐看看吧。

艾尔登法环信仰战士跳劈玩法分享

核心围绕双持跳劈出发，这个思路不限于特大剑，大曲剑，大剑，重型武器等等都可以。

传统的双持重武器情况下负重会不够穿衣服，但是信仰流有个祷告叫维克的龙雷，它加雷附魔的同时会加负重，附魔面板=普通雷附魔，增加的负重=15%，也就是说buff期间相当于多了一个哈维尔+2，如此一来你再戴一个哈维尔+2就更加负重充裕了。我在耐力25的情况下测试过，带大壶加祷告负重是104，下面图里面耐力29的时候没带大壶负重是82.5加成到95。

因为负重充裕就可以不用点那么多耐力的情况下一套重甲，双持你喜欢的武器，然后信仰战士嘛，加加buff，又肉又输出高，经过我在下水道胖哥哥的测试下，黄金树立誓+火焰力量+维克龙雷情况下，一个跳劈2400，偷袭加成的话2900，如果右手战技是大决心的话一个跳劈3400。

当然，我等级都162了，力敏信水桶起来了，有限制的朋友可以优先考虑自己武器的补正情况下尽量信仰点到30，这样比较全面。

武器分配，左手主输出武器，左手副祷告触媒，右手可质变武器，右手战技猎犬或者决心，露滴推荐失衡+任意保命效果，快速出处决然后切左手武器处决。

衣服如果保守也就穿重甲，如果贪输出就猛禽黑羽，特大双持跳劈那感觉，真不是老寒腿老乌龟什么能比的