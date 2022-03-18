艾尔登法环石像鬼双头剑怎么获得 老头环石像鬼双头剑在哪

艾尔登法环信仰战士是游戏中强度很不错的流派，使用率也比较高，那么艾尔登法环信仰战士怎么玩，一起乐看看吧。艾尔登法环信仰战士跳劈玩法分享核心围绕双持跳劈出发，这个思路不限于特大剑，大曲剑，大剑，重型武器等等都可以。传统的双持重武器情况下负重会不够穿衣服，但是信仰流有个祷告叫维克的龙雷，它加雷附魔的同时
艾尔登法环双头剑是游戏中的一种近战武器类型，数量不多，使用率也不高，那么艾尔登法环石像鬼双头剑在哪？一起来看看吧。艾尔登法环石像鬼双头剑位置永恒之城>导水桥>英雄石像鬼
艾尔登法环1.03版本更新了不少新的支线任务和道具，去其中有个任务需要玩家和小壶对话触发，下面就为大家分享艾尔登法环小壶的位置。艾尔登法环1.03小壶支线任务攻略任务前半部分①与湖之利耶尼亚壶村的小壶交谈②选择成为维壶师③在赐福点休息，与小壶交谈④在赐福点休息并与小壶交谈，听他讲亚历山大的故事⑤在赐
艾尔登法环暗月大剑是游戏中的传说武器，虽然是一把近战大剑但是需要玩家一定的智力属性，那么艾尔登法环暗月大剑怎么获得？一起来看看吧。艾尔登法环暗月大剑获取方法在推进结局“星星时代”的过程中就能拿到。首先完成菈妮的支线任务，在任务尾声中进入玛努斯·瑟利斯大教堂的洞穴，和蕾娜交谈后，这个武器就会在原地生成
艾尔登法环游戏中可以选择入侵其他玩家进行PVP决斗，游戏地图很大，不少玩家不清楚PVP选在什么地点，下面就为大家介绍一下。艾尔登法环PVP位置选择建议我为了pvp卡了160级左右，这个等级不上不下的，平时无论是打入侵还是打pvp人都不是很多，但是在这里无论是当火主拉红灵还是当红灵画符基本上都是秒排，
艾尔登法环托普斯的力场是游戏中的战灰之一，需要玩家附着在盾牌上，不少玩家不清楚这个战灰的作用，下面就为大家分享艾尔登法环托普斯的力场的获取方法和作用。艾尔登法环托普斯的力场获取位置可以格挡法术，同时又具备普通的格挡功能，能够重新设定属性加成，无专注值消耗，实际使用中感觉格挡的判定有所加强(可能不是心
艾尔登法环黑刀之首是月光祭坛地区的一个boss，这个boss玩家远距离攻击会连续翻滚，不太好命中，下面就为大家分享艾尔登法环黑刀之首的打法。艾尔登法环黑刀之首打法分享首先被折磨的各位想必已经清楚这个boss的特性了，高机动性，长连招，读指令，对法师极度不友好，我个人摸索出一套手残也能用的打法。这个打
艾尔登法环寒冷巨星锤是游戏中一把锤形武器，有冻伤和出血效果，强度比较不错，下面就为大家分享艾尔登法环寒冷巨星锤获取位置。艾尔登法环寒冷巨星锤获取方法武器由亚坛高原巨人拉棺开箱子获得，你自己去捡一把，叫法师朋友去捡了丢给你。没有朋友的话带盾单手也可以。优点：1、大锤系武器，打击伤害，削韧贼高。2、由普
艾尔登法环四趾鸟爪是游戏中的材料之一，玩家能通过这个材料合成不少道具，那么艾尔登法环四趾鸟爪在哪里获得？下面就为大家介绍一下。艾尔登法环四趾鸟爪获取方法分布区域：广泛分布于峡间地所有区域，多见于悬崖峭壁旁(史东薇尔城墙塔跑酷到高塔上有十多只)掉落物：四趾鸟爪
艾尔登法环游戏中战士一般都都不怎么点蓝条，所以都比较低，最近又有力量和治理双修的战士可玩性很高，下面就为大家分享艾尔登法环智力战士的玩法。艾尔登法环智力战士玩法分享如图，虽然图里这个号已经二周目170多级，但加点思路是没错的，就是按照以前魂系力量号的点法，开荒期除了16点力量拿暗月大剑、18点敏捷拿