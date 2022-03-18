艾尔登法环1.03小壶支线任务怎么做 老头环NPC小壶在哪

2022-03-18 09:26:17 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环1.03版本更新了不少新的支线任务和道具，去其中有个任务需要玩家和小壶对话触发，下面就为大家分享艾尔登法环小壶的位置。

艾尔登法环1.03小壶支线任务攻略

任务前半部分

①与湖之利耶尼亚壶村的小壶交谈

②选择成为维壶师

③在赐福点休息，与小壶交谈

④在赐福点休息并与小壶交谈，听他讲亚历山大的故事

⑤在赐福点休息，与小壶交谈，得知关于盗猎者的事

⑥在赐福点休息，与小壶交谈，得知狄亚罗斯是新的维壶师

⑦与狄亚罗斯交谈

壶村的位置

从利耶尼亚卡利亚书斋入口附近的悬崖往下跳就能到达壶村。注意悬崖直接跳的话会死，需要借助凸起的岩石、石碑和坟墓一步一步往下跳。小壶的位置就在赐福点附近的房子上。

一直与小壶对话直到狄亚罗斯出现

第一次与小壶对话的时候，它会问玩家是否想要成为维壶师，选择想要成为维壶师，会被要求看手，说手需要滑溜溜的才行，我们的手不光滑。这里不用在意对话内容，直接在赐福点休息即可推进任务，反复坐火并对话直到狄亚罗斯出现。注意，狄亚罗斯会在这里死去，建议先完成与狄亚罗斯相关的任务线(除此之外，狄亚罗斯的死亡不会影响亚历山大和小壶的任务)。

如果在其他地方击败了狄亚罗斯则无法推进此任务

此任务涉及到狄亚罗斯的任务线，如果在此前(指在利耶尼亚湖遇到时有机会击败他)将狄亚罗斯杀死的话是无法推进小壶任务的(同理火山官邸与狄亚罗斯相关的任务也无法进行)。

任务后半部分

※需要先完成战士壶亚历山大的支线

①携带亚历山大的碎片再次前往壶村

②与小壶交谈

③与倒地的狄亚罗斯交谈(这一步也可以在前半部分完成)

④在赐福点休息时会发现小壶在狄亚罗斯尸体旁边

⑤在赐福点休息，从狄亚罗斯尸体处拾取狄亚罗斯头盔、霍斯劳花瓣鞭、稀人卢恩

⑥与小壶交谈，交出亚历山大的内容物

⑦在赐福点休息，返回小壶所在位置它已经不见了，获得护身符「友好壶」

必须要先完成亚历山大支线

注意推进小壶的支线任务需要先完成战士壶亚历山大的支线内容，否则无法获得触发盗猎者前来掠夺的护符「亚历山大的碎片」，以及完成此任务需要交出的「亚历山大的内容物」。完成亚历山大支线需要将主线剧情推进至逐渐崩毁的法姆·亚兹拉。

另外，如果从一开始就装备了「亚历山大的碎片」可能会无法推进任务发展，最好先把它换下来，坐一次火，然后再次装备它并前往壶村。

盗猎者被狄亚罗斯击败

盗猎者已经被狄亚罗斯击败了，所以在次任务中无需战斗。但狄亚罗斯会死在此任务中，因此与他相关的任务内容建议优先完成。狄亚罗斯死后会掉落「狄亚罗斯头盔」、「霍斯劳花瓣鞭」和「稀人卢恩」。

小壶任务杀戮路线

如果想要直接击杀小壶的话(不做小壶任务)，流程如下：

①攻击小壶，狄亚罗斯会出现

②击败狄亚罗斯，获得「狄亚罗斯头盔」、「霍斯劳花瓣鞭」

③之后小壶不会出现，只会说一些表示敌对的台词

击败维壶师狄亚罗斯只能获得「狄亚罗斯头盔」、「霍斯劳花瓣鞭」，比正常完成任务少很多奖励，因此不建议走杀戮路线。

头部防具「狄亚罗斯头盔」

重量比较轻，想减负重可以考虑。

小壶支线任务奖励

护符「友好壶」

可以增加投掷壶类道具的威力——但看起来不是很实用，因为测试了一下火焰壶的伤害值从375提升到了450，也没有特别大幅的提高。护符描述如下：

壶群送给朋友的护符。

能提升投掷壶类道具的威力。

壶群以人类血肉作为生命泉源，

但本性却十分地善良。

也可能那份善良，就是他们诞生的理由。

武器「霍斯劳花瓣鞭」

击败“血言骑士”尤诺·霍斯劳也可以获得这把武器。