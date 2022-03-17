艾尔登法环暗月大剑怎么拿 老头环暗月大剑在哪

艾尔登法环托普斯的力场是游戏中的战灰之一，需要玩家附着在盾牌上，不少玩家不清楚这个战灰的作用，下面就为大家分享艾尔登法环托普斯的力场的获取方法和作用。艾尔登法环托普斯的力场获取位置可以格挡法术，同时又具备普通的格挡功能，能够重新设定属性加成，无专注值消耗，实际使用中感觉格挡的判定有所加强(可能不是心

2022-03-17 | 0