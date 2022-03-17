艾尔登法环在哪和别人大家比较好 老头环PVP选在什么地方

2022-03-17 09:37:45 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏中可以选择入侵其他玩家进行PVP决斗，游戏地图很大，不少玩家不清楚PVP选在什么地点，下面就为大家介绍一下。

艾尔登法环PVP位置选择建议

我为了pvp卡了160级左右，这个等级不上不下的，平时无论是打入侵还是打pvp人都不是很多，但是在这里无论是当火主拉红灵还是当红灵画符基本上都是秒排，速度特别快。

而且，这地方不仅视野好能看到周围的景象，而且采光也好，场地特别开阔，一个圆形的场地基本够双方拉扯交战的。

最关键的一点，不用担心自己被莫名其妙的卡主，唯一有影响的也就那几棵小树苗。

之前在艾基尔湖北方打的时候总是忘记场地环境，然后被石头卡住。