艾尔登法环黑刀之首用法师怎么打 老头环黑刀之首近战怎么打

2022-03-17 09:25:57 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环黑刀之首是月光祭坛地区的一个boss，这个boss玩家远距离攻击会连续翻滚，不太好命中，下面就为大家分享艾尔登法环黑刀之首的打法。

艾尔登法环黑刀之首打法分享

首先被折磨的各位想必已经清楚这个boss的特性了，高机动性，长连招，读指令，对法师极度不友好，我个人摸索出一套手残也能用的打法。

这个打法主要针对黑刀之首，或者说这游戏的AI躲玩家的法术，判定点在你抬手，那么针对这一点，我们就需要一些延迟发射，带一定追踪性的法术，另外鉴于boss机动性和机制，需要一远一近两个法术，而且读条时间不能长，筛选过后，我们需要两个法术：一个是魔法辉剑，一个是卡利亚辉刺。

首先是魔法辉剑，我们都知道，这boss打几套连招就会拉特别远逛街，这时候魔砥你只要抬手就会被躲，而魔法辉剑犹豫延迟发射，环的怪是不会躲延迟法术的，但是注意这个法术不要连放，一个是避免boss放红光剑你来不及多，另一方面是避免后续抬手都时侯先前释放的辉剑正好到了发射时间导致被躲过，白白浪费12点的蓝。

然后是近战，卡利亚辉刺，这个法术用在boss冲向你的时候，这时候可以说打法了，开局走到boss刷出点，boss出生特效开始显现或者可以锁定了立马蓄力，这可能是你这次boss战唯一一次有机会打满二次蓄力的卡利亚辉刺，不要担心，机制问题刚出生的boss不会动手，二次蓄力的卡利亚辉刺可以直接把boss打躺，然后立马往前走几步，再接一个辉刺，注意不要蓄力，普通辉刺，boss起身会再次撞到我们的魔法剑上出僵直，然后，又是机制问题，boss会立马后跳跟你拉距离，你也后撤拉距离，不要贪。

接下来就简单了，他拉距离你就一发一发慢慢放魔法辉剑，他冲过来就根据距离出辉刺顶他，不要怕，辉刺的强削韧，只要中了boss一切技能都回被打断，包括跳劈，如果你反应快你可以在他光剑，跳劈，次元斩打出之前把他打断，如果没把握就躲，不要冒险。

需要注意的一点是，不要轻易用辉刺二段，不要轻易用二段蓄力，老贼处于怜悯，或者说是bug，他朝你冲过来，你用辉刺，他的武器够不到你，但你能，他就会躲，如果他后撤，要么被辉刺的长度顶到，要么你空刀但你不会挨打，他敢再冲上来你就再接辉刺，如果你用二段，他后撤，万一你没中，你很可能会因为二次蓄力长后摇被直接一套带走。

他另一个躲法是左右滑步，这就是一阶段辉刺或者游戏出bug的地方了，你抬手他躲但辉刺一阶延迟出刀然而出刀很快，这时会发生两个很微妙现象：

一个现象是boss躲了，但没完全躲过，视觉上你的辉刺和boss的模型相差一个身位，但是你的伤害被“吸”到了boss身上，你不仅打中了，甚至伤害正常，还打出了僵直。

另一个现象就简单粗暴了，你的角色朝向和辉刺模型被(原力)到了boss身上。