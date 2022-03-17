艾尔登法环寒冷巨星锤怎么获得 老头环寒冷巨星锤好用吗

2022-03-17 09:22:50 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环寒冷巨星锤是游戏中一把锤形武器，有冻伤和出血效果，强度比较不错，下面就为大家分享艾尔登法环寒冷巨星锤获取位置。

艾尔登法环寒冷巨星锤获取方法

武器由亚坛高原巨人拉棺开箱子获得，你自己去捡一把，叫法师朋友去捡了丢给你。没有朋友的话带盾单手也可以。

优点：

1、大锤系武器，打击伤害，削韧贼高。

2、由普通锻造石强化，战灰可以自定义，喜欢什么就装什么。

3、建议附魔老寒腿，两下爆冰、三下爆血。特殊怪物血和冰总要吃一个，伤害客观。

4、双持攻击砸头，攻击模组优秀。

缺点：

1、相比其他大锤系武器，有点手短。

2、大锤系武器通病，攻击速度较慢。

3、近战通病，无远程。战灰推荐用冰霜踏地，完美解决，且与附魔契合。