艾尔登法环寒冷巨星锤怎么获得 老头环寒冷巨星锤好用吗

艾尔登法环寒冷巨星锤是游戏中一把锤形武器，有冻伤和出血效果，强度比较不错，下面就为大家分享艾尔登法环寒冷巨星锤获取位置。
武器由亚坛高原巨人拉棺开箱子获得，你自己去捡一把，叫法师朋友去捡了丢给你。没有朋友的话带盾单手也可以。
优点：
1、大锤系武器，打击伤害，削韧贼高。
2、由普通锻造石强化，战灰可以自定义，喜欢什么就装什么。
3、建议附魔老寒腿，两下爆冰、三下爆血。特殊怪物血和冰总要吃一个，伤害客观。
4、双持攻击砸头，攻击模组优秀。
缺点：
1、相比其他大锤系武器，有点手短。
2、大锤系武器通病，攻击速度较慢。
3、近战通病，无远程。战灰推荐用冰霜踏地，完美解决，且与附魔契合。
艾尔登法环游戏中可以选择入侵其他玩家进行PVP决斗，游戏地图很大，不少玩家不清楚PVP选在什么地点，下面就为大家介绍一下。艾尔登法环PVP位置选择建议我为了pvp卡了160级左右，这个等级不上不下的，平时无论是打入侵还是打pvp人都不是很多，但是在这里无论是当火主拉红灵还是当红灵画符基本上都是秒排，
艾尔登法环托普斯的力场是游戏中的战灰之一，需要玩家附着在盾牌上，不少玩家不清楚这个战灰的作用，下面就为大家分享艾尔登法环托普斯的力场的获取方法和作用。艾尔登法环托普斯的力场获取位置可以格挡法术，同时又具备普通的格挡功能，能够重新设定属性加成，无专注值消耗，实际使用中感觉格挡的判定有所加强(可能不是心
艾尔登法环黑刀之首是月光祭坛地区的一个boss，这个boss玩家远距离攻击会连续翻滚，不太好命中，下面就为大家分享艾尔登法环黑刀之首的打法。艾尔登法环黑刀之首打法分享首先被折磨的各位想必已经清楚这个boss的特性了，高机动性，长连招，读指令，对法师极度不友好，我个人摸索出一套手残也能用的打法。这个打
艾尔登法环寒冷巨星锤是游戏中一把锤形武器，有冻伤和出血效果，强度比较不错，下面就为大家分享艾尔登法环寒冷巨星锤获取位置。艾尔登法环寒冷巨星锤获取方法武器由亚坛高原巨人拉棺开箱子获得，你自己去捡一把，叫法师朋友去捡了丢给你。没有朋友的话带盾单手也可以。优点：1、大锤系武器，打击伤害，削韧贼高。2、由普
艾尔登法环四趾鸟爪是游戏中的材料之一，玩家能通过这个材料合成不少道具，那么艾尔登法环四趾鸟爪在哪里获得？下面就为大家介绍一下。艾尔登法环四趾鸟爪获取方法分布区域：广泛分布于峡间地所有区域，多见于悬崖峭壁旁(史东薇尔城墙塔跑酷到高塔上有十多只)掉落物：四趾鸟爪
艾尔登法环游戏中战士一般都都不怎么点蓝条，所以都比较低，最近又有力量和治理双修的战士可玩性很高，下面就为大家分享艾尔登法环智力战士的玩法。艾尔登法环智力战士玩法分享如图，虽然图里这个号已经二周目170多级，但加点思路是没错的，就是按照以前魂系力量号的点法，开荒期除了16点力量拿暗月大剑、18点敏捷拿
艾尔登法环黑剑玛利喀斯是游戏中的主线boss，有两个阶段，打起来比较难，下面就为大家分享艾尔登法环黑剑玛利喀斯的打法。艾尔登法环黑剑玛利喀斯打法分享难度：8/10(推荐100级以后)奖励：黑剑的追忆，220000卢恩，解锁奖杯【“黑剑”玛利喀斯】位置：逐渐破碎的法姆·亚兹拉-大桥侧边(击败火焰巨人后
艾尔登法环出血流是游戏中比较强势的流派，乍一看伤害不高，实则打满出血条输出非常可观，下面就为大家分享艾尔登法环出血流的玩法。艾尔登法环出血流玩法分享没错，只要你在史东城拿了钩爪就基本上成型了。相比现在双头剑+切腹的117点出血，钩爪只要双持就直接120点出血，虽然两把双头剑就是234点出血，但那也是
艾尔登法环火焰巨人是游戏中难度很大的boss，有二阶段并且伤害非常高，不少玩家都打不过，下面就为大家分享艾尔登法环火焰巨人的打法。艾尔登法环火焰巨人打法分享首先介绍逃课打法，战斗开始后，骑马跑到右上角的岩石处，等BOSS走过来，然后从岩石左边跳下去，利用坐骑的二段跳来到对面的平台，然后继续等BOSS
艾尔登法环游戏中有不少外形奇奇怪怪的装备，南瓜头就是其一，这个头盔非常重并且属性也一般，那么艾尔登法环南瓜头盔在什么位置？一起来看看吧。艾尔登法环南瓜头盔获取位置从圣人桥往石桥上走会看到他一边敲头发呆一边乱晃趁他发呆砍死他即可(法术奇迹要注意正面锁定很容易击中他头盔会减伤很多)