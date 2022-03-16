艾尔登法环智力战士怎么玩 老头环智力战士怎么配装

2022-03-16 09:50:23 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏中战士一般都都不怎么点蓝条，所以都比较低，最近又有力量和治理双修的战士可玩性很高，下面就为大家分享艾尔登法环智力战士的玩法。

艾尔登法环智力战士玩法分享

如图，虽然图里这个号已经二周目170多级，但加点思路是没错的，就是按照以前魂系力量号的点法，开荒期除了16点力量拿暗月大剑、18点敏捷拿名刀月隐以外，剩下的全点血精和智力。这个时候你会发现你的智力补正武器面板涨得飞快，除了满月女王这种魔抗高的还有老将尼奥这类阴间BOSS以外，开荒路上罕逢敌手。等到打完一周目，你基本上已经120多级了，这时候你再反手回去点集中，最后你就能够集远程近战于一体，想怎么打就怎么打。

施法装备没什么好说的，卡利亚权杖。

顺带一提，如果不知道智力点多少，可以先照65点。65点智力戴个加智力的护符正好能上70，能用本作顶级法术。

各位用自己喜欢的就成。因为本作有这么个叫战灰的系统，战技可以直接换，所以用什么盾问题不大。我用卡利亚骑士盾单纯是因为好看，那个罗蕾塔原装的白银盾造型属实跟这套装备不搭。