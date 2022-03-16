艾尔登法环黑剑玛利喀斯怎么打 老头环黑剑玛利喀斯二阶段

艾尔登法环黑剑玛利喀斯是游戏中的主线boss，有两个阶段，打起来比较难，下面就为大家分享艾尔登法环黑剑玛利喀斯的打法。
艾尔登法环黑剑玛利喀斯打法分享
难度：8/10(推荐100级以后)
奖励：黑剑的追忆，220000卢恩，解锁奖杯【“黑剑”玛利喀斯】
位置：逐渐破碎的法姆·亚兹拉-大桥侧边(击败火焰巨人后，在赐福“巨人火焰大锅”和NPC对话后就可以来到这里)
野兽祭司和“黑剑”玛利喀斯是同一个BOSS的两个阶段，只是名字不同，野兽祭司的血量下降到一半后就会变成“黑剑”玛利喀斯。如果玩的是法师，那么用“岩石球”法术和陨石杖打它就行(均可在盖利德-贤者镇废墟中找到)，BOSS的对重力法术的抗性不高，用重力法术连续打中4-5次就能令它眩晕。如果玩的是近战职业，那么就比较麻烦了，玩家需要不断地翻滚来躲避BOSS的攻击，所以负重不要太高(或穿戴轻甲提升移速)，速度太慢的话被它砍两刀就死。
一阶段比较简单，BOSS会使用近战攻击和中等距离的抛射攻击，还能从地上抓起石头然后砸下来。这些招式都很好躲，向侧边跑或躲在柱子后面就行。战斗开始后，召唤一些强化后的骨灰灵魂(例如仿身泪滴)去吸引BOSS注意力，然后就可以很轻松地度过一阶段了，灵魂应该能够活到BOSS的二阶段。如果玩的是法师，那么就趁BOSS的注意力被灵魂吸引时往它身上丢岩石球就行，连续击中4-5次后，BOSS就会眩晕，继续丢法术就能快速削减其生命值;如果玩的是近战职业，那么就趁它打骨灰灵魂的时候冲上去砍它两刀。
二阶段有点难，玩家必须学习BOSS的招式的动作，并不断闪避才能活下来。BOSS的伤害非常高，射程也很远，而且还经常跳起来攻击，一不留神就会被它秒杀。先前召唤的灵魂应该还活着，让它去吸引BOSS注意力，我们就躲在一边寻找机会输出。灵魂死后，BOSS就会将注意力放在我们身上，此时可以靠近BOSS引诱它发动近战攻击(距离比较近时，BOSS会更加频繁的使用近战攻击)，这招的命中率比较低，很容易就能躲开，翻滚闪避后，起身打他几下，然后重复这一步骤即可。如果玩的是法师，那么就向后跑并拉开距离，躲开BOSS的连击攻击后立刻使用岩石球把它打晕，然后继续用法术打它。
距离比较远时，BOSS会跳起来发射3道剑气，然后迅速向前突进并挥动大刀横扫2次。当它跳起来发射剑气时，躲在柱子后边就行，但是后续的横扫攻击能直接穿过柱子打到我们，所以不要傻站着不动，立刻翻滚两次躲开它的攻击。被横扫攻击打中两次很可能被秒杀，所以一定要在合适的时机翻滚。BOSS的攻击结束后，会短暂停歇一段时间，趁此机会攻击它。
不论玩的是法师还是近战职业，在一阶段中圣杯瓶能不用就不用，把瓶子全留在二阶段用，多带点回血的圣杯瓶。如果觉得难，那么就先去寻找黄金种子将圣杯瓶的使用次数提升到上限14次，再找到所有的圣杯露滴将恢复量提升到上限，这样就能提高生存率。BOSS的血量不是很多，只是二阶段不好打。
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