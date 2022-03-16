艾尔登法环出血流好用吗 老头环出血流选什么武器

2022-03-16 09:38:28 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环出血流是游戏中比较强势的流派，乍一看伤害不高，实则打满出血条输出非常可观，下面就为大家分享艾尔登法环出血流的玩法。

艾尔登法环出血流玩法分享

没错，只要你在史东城拿了钩爪就基本上成型了。

相比现在双头剑+切腹的117点出血，钩爪只要双持就直接120点出血，虽然两把双头剑就是234点出血，但那也是很后期的事了。

上图的信仰是点着玩的，其实派上用场的机会基本上是零，要不就用骨灰先上才有机会用…但都用骨灰了，那用甚么武器都不重要了。

对钩爪来说，专注、信仰基本上是废物属性，所以只能说这战力棋向对比之下理应是低了(龙裔战士的人设不能崩)，但我拿着这个属性打到崩坏天空城。

最新战绩是直接贴脚打死噬神大蛇(我忘了有蛇矛的存在，看影片用了根本无脑打)基本不需要动脑，踏着熔岩就是a，王自转就跑(唯一能伤害你的技能)，p2了他喷火就看脸(唯一能伤害你的技能)，脸好的话直接就过了，保守点跑开再贴都行…..12瓶红水到杀完就剩下两支

钩爪两秒内能打完一套，前期接肢王在一套加一击就能出血，一出血就打断技能，十分无脑。

打龙装大树守卫拿着+14锋利钩爪能在boss第一次攻击前打掉30%血量，比双打刀都要快。

打大手怪两下攻击就出血了(没血质变要多砍一下)，大手怪根本没有还击的机会。

就只有碎星召了帮手、恶兆之子在我下水道玩到火大召了仿生无脑打和野外飞龙是骑马长兵过的以外都是能用钩爪杀了，但其实用钩爪都能过，但会很烦就是了。

而且重点是我是超级手残党，卡一心卡了大半个月，基本上师傅那种游戏就是我的连技上限了，拳王、街霸基本上只能脸滚键盘看缘分出技能。

这次大部分王在极近距离下大部分招式都不会打中，大型boss你贴脚打，看不到的招式大多数不是不痛就是根本打不中，而且你看不到就能专注修脚，一思考就会犹豫，一犹豫就会败北，反正我很多boss都是这样过的，背技能看出手的打法反而死得更多…

从名刀月隐到双持打刀出血流再到魔法大剑、信仰流派，我到最后还是觉得钩爪用得最顺手……

优点

不需要蓝水，因为不需要上buff

武器需求低，后期无痛转型

烧绿低，挥空也不怕

打小型怪一流

攻速高、比双头剑更快，而且现在感应武器有bug不吃加成，在修正以前我没能看出有甚么资格和钩爪一争长短

对人宝具S+

强化便宜，强化到加十几也就500多卢恩，不无小补

缺点

手短，是真的短，打王城重甲骑士小怪有点吃力，打不会出血的英灵怪简直悲剧

战灰选择少，基本上只能用全武器通用的……

打黑暗弃子100%打不过，不是输出问题，是你根本不会打中，反正我是不死斩过的

混合双打下十分十分吃亏，打双南瓜兵boss都卡了我一段时间……不过也可能是我手残的锅

打肥瘦神皮也很吃力，不过这个鼠可能是我手残的锅，因为我换鎌刀，双打刀，甚至举了盾都打不过….最后火气上来了就无脑踏冰过了….

护符配置

其实很随便，反正伤害出血是固定的，武器需求基本是零，所以配置上会十分自由

连续攻击回血

连续攻击加攻

血君王的愉悦

以上都对钩爪的相性很好

武器

可以配合魔力武器，这样钩爪也能吃智力。

老实说双持打刀、长牙双持相比钩爪的优点就只有距离远了，其他说得出口的点都应该比不上钩爪，纯dps来说感觉是比不上钩爪。

名刀月隐要红蓝水切换，又要花点数点专注，当然作为最主流的流派也很强，但我玩上手的感觉却竟然没钩爪无脑。

纯法流的话我没试过，不过近战远程风马牛不相及就是了。

当然我其实没怎看攻略、所以能对比的流派也很少，但我看很多流派又要换物器又要上buff又要换武器双持，本人反应迟钝实在很难在战斗中顾虑这么多东西，很推荐迟钝党使用，因为毕竟就只有钩爪一样东西。