艾尔登法环火焰巨人法师逃课怎么打 老头环火焰巨人近战无伤怎么打

2022-03-16 09:29:08 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环火焰巨人是游戏中难度很大的boss，有二阶段并且伤害非常高，不少玩家都打不过，下面就为大家分享艾尔登法环火焰巨人的打法。

艾尔登法环火焰巨人打法分享

首先介绍逃课打法，战斗开始后，骑马跑到右上角的岩石处，等BOSS走过来，然后从岩石左边跳下去，利用坐骑的二段跳来到对面的平台，然后继续等BOSS过来，BOSS会从上边直接跳下来，然后摔死(第一条血消失)，同时进入二阶段。然后故技重施，再让他从岩石上摔下来一次就能彻底将其击杀。

以下是常规打法技巧：

正常情况下，就需要针对BOSS的弱点进行攻击了。这里同样分享一个小技巧：BOSS发动攻击时，立刻按R3键下马，角色在下马时处于无敌状态，可借此躲避BOSS的攻击(被击中也不会掉血)。

如果玩的是法师，那么就有点麻烦了，BOSS的血量很多，因此需要多带点回蓝的圣杯瓶，但是这样一来回血的圣杯瓶就不能带那么多了(进度推到火焰巨人时，圣杯瓶的使用次数应该已经提升到最大了)。如果玩的是近战职业，那么会稍微简单一些，骑马绕着他跑，然后一直修脚就行，另外近战职业可以多带点回血的圣杯瓶。

进入二阶段后，他会释放火焰进行攻击。他有时会释放速度极快的火球，这招不太好躲，但是可以提前藏在树后或岩石后面以防被击中(或在即将被击中时立刻下马，利用无敌帧免受伤害)。其他招式就比较好躲了，当他喷射火柱、从胸口喷发岩浆、发射速度很慢的火球时立刻上马跑开，不要被爆炸波及到就可以。

推荐150级以上且有60点生命力之后再和BOSS正面战斗，否则最好还是用逃课打法。