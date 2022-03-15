艾尔登法环感应流荆棘法师怎么玩 老头环感应流荆棘法师怎么配装

2022-03-15 09:29:27 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环法师是游戏中非常强力的职业，能使用很多种流派，其中有个感应流荆棘法师能打出不俗的伤害，下面就为大家分享感应流荆棘法师的玩法。

艾尔登法环感应流荆棘法师玩法分享

游戏中的荆棘魔法总共有两个，分别是罪恶荆棘和责罚荆棘，我们主要聚焦责罚荆棘。

我们先看技能面板，责罚荆棘需要21点信仰才能释放，同时要求法杖，造成的伤害类型为魔法伤害。

除了面板上直观的体现以外，荆棘魔法还有一个隐藏的特点，那就是它自带一定的出血累计量，我也是从这里对它做的文章。

在开始之前，我们暂且分析一下责罚荆棘的优缺点。

优点：

自动索敌机制。

当玩家选中目标时，除非目标上天，不然无论目标如何移动，荆棘都会自动跟随目标的行动轨迹，这一特性类似于岩石球的自动追敌机制。

不错的削韧性。

责罚荆棘对目标造成伤害所附带的削韧性效果非常不错，足以应付绝大部分人形怪物了，在面对大体型怪物的时候也有一战之力。

隐藏的出血效果。

与其他魔法不同，荆棘魔法是游戏中为唯一能带来出血效果的魔法，我们只需参考隔壁的出血类build，便能看出它的潜力有多大了。

缺点：

漫长的前后摇。

这几乎已经是法师的通病了，但与灵魂激流这类的决战技能不同，玩家需要在作战中频繁地使用责罚荆棘，从这点来看，技能前后摇所带来的问题便被放大了。

低的可怜的出血量表积累。

所谓成也萧何败也萧何，荆棘魔法作为唯一能造成出血效果的魔法必然具有不可替代性，但在实战中我们会发现，想触发这个出血效果可太难了。

目标判定不准确。

这个应该是最大的问题了，在后面的文章中前两个问题都可以解决，但唯独这第三个问题是现阶段很难解决的：在面对移动速度较快的怪物(比如各种各样的大树守卫)时，经常会出现怪物朝着你冲刺，但是你的荆棘魔法却因为判定不及时在怪物身后爆炸了——结局通常是，怪没吃到伤害，还顺手把你叉起来了。

讲完了技能的基础情况后，我们来着重分析如何把这个非常特殊的技能的特点发挥到极致。

在法杖的选择上，我想大部分玩家第一时间想到的一定是这把罪人杖，荆棘魔法加成和出血量表加成，外加S级别的智力补正，一切看起来都是那么美好

但是!这些美丽的文字就真的只是文字而已实际上使用起来我相信大家都已经感受到用起来有多痛苦了。

问题究竟出在了哪呢

其实我们想一想，通常情况下我们想要触发出血，一般都是靠着高攻速，或者高感应的量表叠加数值来实现。

但是这个魔法的缺点之一正好就包括了相对较慢的抬手和后摇，这让玩家在进行boss战这种需要频繁躲避技能的情况下很难通过高频率的攻击而达到触发出血效果的目的。

与此同时，虽然游戏中没有给出直接的数值，但是责罚荆棘的出血量表积累值并不高，玩家想直接通过攻击来造成异常状态的难度也很大。

我以游戏中宁姆格福的巨人作为测试目标进了行了测试，从满血到击杀我总共使用了六次责罚荆棘，中间没有因为怪物的行动而中止施法或被攻击打断节奏，直到怪物被我打死，他也没有触发任何一次出血状态。

这么看下来，罪人杖和责罚荆棘的相性真的很差，并不适合用来辅助责罚荆棘。

那么有没有别的解决办法呢?

答案是肯定的。

既然问题出在很难触发出血上，那么解决它也必然是首要目标。

之前提到过，通常我们触发出血的方法有两种，既然我们无法通过速度取胜，那不如尝试着提高它的出血量表的累计量。

这里要引入一个感应的概念，在本作中，感应影响的不仅是幸运，同时也影响着出血和毒素的触发效率，换句话来说，你的感应越高，你的每次攻击的量表累计量就越大。

但是这里要注意，出血和中毒受到感应影响是有一个前提的，那就是造成出血和中毒量表累计的伤害来源必须要有感应补正，说人话就是你这武器的补正里感应至少得有个E，你的出血/中度累计量才会受到感应的影响。

那么问题来了，游戏中到底存不存在有感应补正的法杖呢?

不光有，他甚至还是S感应补正：白金杖。

这把武器确实是法杖中的奇葩，同时也是游戏中为数不多的感应补正能到S的武器。

在白金杖的作用下，之前的受害者巨人能从六下0出血，到每三针必出一次出血，大幅提高了出血量表的累积速度，与此同时也将玩家从疯狂贪刀只为维持出血量表最后含恨而死的深渊中解脱了出来。

除去S级感应补正以外，B级的智力补正也是中规中矩，能够提高不少的伤害。

综合来讲，在伤害白值的层面上来说，白金杖和罪人杖是半斤八两了，但是考虑到出血效果的触发速度来看，白金杖显然更适合荆棘魔法的需求。

防具方面我推荐阿尔佩利希套装，这一套装备除了脚以外都能增加荆棘魔法的威力，是简单粗暴的增强。