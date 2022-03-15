艾尔登法环南瓜头盔怎么获得 老头环南瓜头在哪

艾尔登法环游戏中有不少外形奇奇怪怪的装备，南瓜头就是其一，这个头盔非常重并且属性也一般，那么艾尔登法环南瓜头盔在什么位置？一起来看看吧。
从圣人桥往石桥上走会看到他一边敲头发呆一边乱晃
趁他发呆砍死他即可(法术奇迹要注意正面锁定很容易击中他头盔会减伤很多)
艾尔登法环游戏中有不少外形奇奇怪怪的装备，南瓜头就是其一，这个头盔非常重并且属性也一般，那么艾尔登法环南瓜头盔在什么位置？一起来看看吧。艾尔登法环南瓜头盔获取位置从圣人桥往石桥上走会看到他一边敲头发呆一边乱晃趁他发呆砍死他即可(法术奇迹要注意正面锁定很容易击中他头盔会减伤很多)
艾尔登法环红狮子骑士奥加是游戏中的传说骨灰之一，强度非常高，能在战斗中帮助玩家战斗，那么艾尔登法环红狮子骑士奥加怎么获得？一起来看看吧。艾尔登法环红狮子骑士奥加获取位置击败“碎星”拉塔恩之后，前往盖利德北边的英灵地下墓地，击败BOSS腐败树灵后就可以获得。
艾尔登法环盖利德是游戏中一个很大的区域，地图右边红色的那一块就是，在这个区域中有很多篝火可以坐，下面就为大家分享艾尔登法环盖利德全赐福点的位置。艾尔登法环盖利德赐福点位置分享1.不破大桥跟前有士兵跟恐龙狗的互殴，前期挂机赚钱的一个小地方，好就好在拱火就行，不用动，当然坏处是刷的速度很慢;2.艾奥尼亚
艾尔登法环PVP是游戏中的模式之一，能够入侵到其他玩家的世界和他们进行对战，PVP中有很多种流派可以使用，下面就为大家分享艾尔登法环滑步巨剑流PVP打法。艾尔登法环滑步巨剑流PVP打法PVP常见流派月隐居合/老寒腿/龙息/指纹大盾刺剑戳以及用bug的骤死和大树盾。前三者强在普通的翻滚或者跑动很难躲开
艾尔登法环葛瑞克士兵是游戏中玩家开局不久就能遇到的小怪，不难打击杀后有概率能打出防具，其中最好用的是黄铜盾，下面就为大家分享艾尔登法环葛瑞克士兵套装获取方法。艾尔登法环葛瑞克士兵套装获取方法速刷点在关卡前方，回头走到关卡前废墟大概有10左右由于障碍物颇多可以试着用骨刀拉怪各个击破或者背刺处决，算是给
艾尔登法环游戏中有很多套路流派可以使用，其中力敏近远程雷枪收一个很强势的流派，装备成型伤害非常高，下面就为大家分享力敏近远程雷枪的玩法。艾尔登法环力敏近远程雷枪玩法分享这一作一直玩的纯力敏战士。前期怎么玩都觉得不对味。直到我在王城龙身上捡到了传说中的武器之一。古兰桑克斯的雷电。矛。力量D敏捷C补正。
艾尔登法环游戏中有不少刷魂点，其中在王朝悬崖刷魂效率高，但是这个位置的敌人多比较危险，下面就为大家分享艾尔登法环在王朝悬崖刷魂方法。艾尔登法环在王朝悬崖刷魂方法分享首先生命值最少要有1400，在物理减伤有30%的情况下被滚最多扣1281。之后准备拉卡德的大卢恩击杀敌人会回复血量。或是火山暗杀任务最后
艾尔登法环游戏中神皮贵族和神皮使徒被成为神皮组合，功高血厚，经常能把玩家的绿条打空，下面就为大家分享艾尔登法环神皮组合的打法。艾尔登法环神皮组合打法刚刚近战过了雪山地区的唤灵洞窟，boss战是一个神皮使徒+一个神皮贵族的连战，奖励是黑焰火环和一个连续攻击可以回血的护符(效果有点像怪猎的克制吸血)之前
艾尔登法环游戏中玩家自身抗性属性越高，所受到的伤害也就越小，打boss也就越简单，那么艾尔登法环高抗性装备怎么穿？下面就为大家介绍一下。艾尔登法环高抗性装备搭配推荐正面基本无敌，抗性贼高，普通吃出血的怪，噶自己一刀几下就戳死了，管你多厚的血都一样，不吃出血的怪噶自己一刀找机会离谱剑滋几下完事，群怪就
艾尔登法环铁质砥石刀是游戏中用来给战灰附加属性的道具，还能够附加更多的属性，游戏中有各种不同的砥石刀可以获得，那么艾尔登法环铁质砥石刀怎么获得？一起来看看吧。艾尔登法环铁质砥石刀获取位置位于史东薇尔城，前往接肢贵族的房间，从侧门出去后用石剑钥匙打开机关，进去之后就可以在火炉前的尸体上找到铁质砥石刀。