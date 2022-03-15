艾尔登法环南瓜头盔怎么获得 老头环南瓜头在哪

艾尔登法环盖利德是游戏中一个很大的区域，地图右边红色的那一块就是，在这个区域中有很多篝火可以坐，下面就为大家分享艾尔登法环盖利德全赐福点的位置。艾尔登法环盖利德赐福点位置分享1.不破大桥跟前有士兵跟恐龙狗的互殴，前期挂机赚钱的一个小地方，好就好在拱火就行，不用动，当然坏处是刷的速度很慢;2.艾奥尼亚

2022-03-15 | 0