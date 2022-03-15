艾尔登法环盖利德有多少赐福点 老头环盖利篝火在哪

2022-03-15 09:09:04 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环盖利德是游戏中一个很大的区域，地图右边红色的那一块就是，在这个区域中有很多篝火可以坐，下面就为大家分享艾尔登法环盖利德全赐福点的位置。

艾尔登法环盖利德赐福点位置分享

1.不破大桥跟前有士兵跟恐龙狗的互殴，前期挂机赚钱的一个小地方，好就好在拱火就行，不用动，当然坏处是刷的速度很慢;

2.艾奥尼亚沼泽里有个红名入侵NPC，有伤害了再去干他更合适一些;

3.废弃洞窟是从一个枝干横生的树上走到对面门口才能看见;

4.盖利德神授塔需要从树上沿着墙往上跳，有那么一些麻烦;

5.格威的破屋有个支线，需要到艾奥尼亚沼泽中心处打败那个拿老将的军旗的BOSS;

6.雷恩魔法师塔，直接走门进不去，要用马走气流往魔法师塔的阳台跳，小建筑旁边有阳台是开着的;

7.红狮子城如果在接菈妮任务之前就去了，就是正常探索，能从侧边小路进到城内，打二人组狮子混种+熔炉骑士;如果是接了菈妮任务到了瑟濂老师那一步之后才去，就是直接打碎星，打完碎星之后需要坐火重新到红狮子城打二人组;

8.希芙拉河的出口井那个赐福需要从宁姆格福雾林的黄金树旁边那个圆形建筑进入，然后从出口井出来才能在出口井门口激活。出来之后到斗技场那边连打三个红名给一个大幅提升装备重量上限的护符。红名贼有意思，到大壶跟前儿的山崖边上蹲着，红名跳过来之后会自己跳崖。

盖利德的全赐福清单，一图流：