艾尔登法环滑步巨剑流PVP这么打 老头环滑步巨剑怎么配装

艾尔登法环PVP是游戏中的模式之一，能够入侵到其他玩家的世界和他们进行对战，PVP中有很多种流派可以使用，下面就为大家分享艾尔登法环滑步巨剑流PVP打法。
PVP常见流派
月隐居合/老寒腿/龙息/指纹大盾刺剑戳
以及用bug的骤死和大树盾。
前三者强在普通的翻滚或者跑动很难躲开,即使躲开第一下,后面还有连续攻击,在中远距离之下及其难以对付。盲目拉进距离又可能因为仓促应战被抓滚。
指纹盾则专注一个铁乌龟,你近战即使是用特大剑,打他也是不痛不痒的弹刀,而他则可以躲在盾后面不停的戳死你,在这一作背刺难度提高之后,PVP之下几乎没法应对。
而最后两者则是纯粹的用bug恶心人,中近距离碰到就死。
具体配装
1.给巨剑加上猎犬步伐战灰
2.使用龙飨印记
3.带上划空癫火和腐败龙息
4.随便穿一套韧性高点的衣服,能正常翻滚即可。
应对策略
1.在面对月隐/老寒腿/龙息的时候,猎犬步伐的长位移和长无敌帧可以保证我们能轻易躲开以上三者的伤害,我推荐位移的时候尽量拉近距离,因为巨剑在猎犬步伐之后的攻击是一个出手极快的戳,并且其削韧很高,在PVP中能稳定打出硬直。所以只要看到对面用战技,我们滑步巨剑就可以滑上去戳一下,而后粘着他们打,借助巨剑的削韧优势很容易能打赢。
2.在面对指纹盾的时候,建议利用猎犬步伐和跑动拉到中距离,而后使用腐败龙息。在对面装备指纹盾的情况下基本是没法躲开你的高伤害龙息的,即使这一下打不残它,附带的猩红腐败效果也能让他很痛苦。并且治好他的举盾癌,让他乖乖和你近战比技术。而正面对决我们巨剑侠怕过谁?
3.在面对最后两个bug时,实际上我们也是比较吃瘪的,如果你是水桶号,可以带一个回归性原理反制,如果你和我一样是纯粹的力信猛男,则可以拉开距离。既然对方恶心我们那也没必要正面对决了,远距离用龙息和划空癫火嫖死他们吧!
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