艾尔登法环葛瑞克士兵套装怎么获得 老头环葛瑞克士兵套怎么刷

艾尔登法环失色锻造石8是游戏中非常重要的强化材料，专门用来强化特殊装备，那么艾尔登法环失色锻造石8在什么位置？下面就为大家介绍一下。艾尔登法环失色锻造石8位置分享就在如图位置，有个屎壳郎，打死之后就掉了。注意屎壳郎是在木头上，需要跳一下，我骑着马去打的，差点没打到让它跑了。

2022-03-11 | 0