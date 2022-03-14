艾尔登法环力敏近远程雷枪怎么玩 老头环力敏近远程雷枪怎么配装

艾尔登法环游戏中有很多套路流派可以使用，其中力敏近远程雷枪收一个很强势的流派，装备成型伤害非常高，下面就为大家分享力敏近远程雷枪的玩法。
这一作一直玩的纯力敏战士。前期怎么玩都觉得不对味。直到我在王城龙身上捡到了传说中的武器之一。古兰桑克斯的雷电。矛。力量D敏捷C补正。而敏捷刚好又是加成雷伤害的。战技就是红色雷枪，射程远伤害高。完全不需要加任何的智力信仰就可以获得超强远程雷电法术的效果。最重要的是矛是可以举着大盾刺的。
所以思路成型。 古兰桑克斯的雷电+指纹石大盾+大山羊套装。护符选择大盾护符防御不消耗精力，亚历山大的碎片片加15%战技伤害，葛孚雷的肖像加15%战技伤害。绿龟护符增加精力恢复速度或者卡利亚减少耗蓝。
加点方面。力量48拿起指纹石大盾，去掉战技。血加到40多即可。耐力加到刚好不过重即可。因为根本不需要翻滚所以只要不超过上限正常走路就行。灵巧尽量加高。智力信仰感应完全不加。我个人玩下来无buff60灵巧一发战技雷枪轻松打出2000以上伤害。射程堪比划空颠火，伤害完爆纯信仰雷电枪。推图下地牢就用远程雷枪解决棘手小怪。
打boss就举盾无脑突突。不召唤大哥也能轻松无伤。个人三周目全清，暂时没有遇到解决不了的情况。可远程可近战。真正意义上的360度无死角万能体系。血蚁刺剑虽然也很无脑但是没有远程手段。很多情况难以应对。
这一套装在中期到达王城后即可成型。关键道具全部靠地上捡不需要打怪下副本。轻松惬意。
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艾尔登法环蒙格温王朝是希芙拉河中的一个区域，在这里面有不少赐福点可以出发，那么艾尔登法环蒙格温王朝赐福点在什么位置？下面就为大家介绍一下。艾尔登法环蒙格温王朝赐福点位置分享通往王朝的崖上道路王朝灵庙(入口)王朝灵庙(中段)神人坠眠之茧
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艾尔登法环双持信仰骑士是游戏中依靠近战和祷告输出的流派，强度不错，比较适合打boss，下面就为大家分享艾尔登法环双持信仰骑士的玩法。艾尔登法环双持信仰骑士玩法介绍技能及防具目前信仰主要猛点的就是逃课的智信夜火，感信龙息。传统力信逐渐沦为近战狩猎神大剑战技输出打法，辅以火球雷枪打打小怪，强度正常，但作