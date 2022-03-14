艾尔登法环力敏近远程雷枪怎么玩 老头环力敏近远程雷枪怎么配装

2022-03-14 09:45:34 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏中有很多套路流派可以使用，其中力敏近远程雷枪收一个很强势的流派，装备成型伤害非常高，下面就为大家分享力敏近远程雷枪的玩法。

艾尔登法环力敏近远程雷枪玩法分享

这一作一直玩的纯力敏战士。前期怎么玩都觉得不对味。直到我在王城龙身上捡到了传说中的武器之一。古兰桑克斯的雷电。矛。力量D敏捷C补正。而敏捷刚好又是加成雷伤害的。战技就是红色雷枪，射程远伤害高。完全不需要加任何的智力信仰就可以获得超强远程雷电法术的效果。最重要的是矛是可以举着大盾刺的。

所以思路成型。 古兰桑克斯的雷电+指纹石大盾+大山羊套装。护符选择大盾护符防御不消耗精力，亚历山大的碎片片加15%战技伤害，葛孚雷的肖像加15%战技伤害。绿龟护符增加精力恢复速度或者卡利亚减少耗蓝。

加点方面。力量48拿起指纹石大盾，去掉战技。血加到40多即可。耐力加到刚好不过重即可。因为根本不需要翻滚所以只要不超过上限正常走路就行。灵巧尽量加高。智力信仰感应完全不加。我个人玩下来无buff60灵巧一发战技雷枪轻松打出2000以上伤害。射程堪比划空颠火，伤害完爆纯信仰雷电枪。推图下地牢就用远程雷枪解决棘手小怪。

打boss就举盾无脑突突。不召唤大哥也能轻松无伤。个人三周目全清，暂时没有遇到解决不了的情况。可远程可近战。真正意义上的360度无死角万能体系。血蚁刺剑虽然也很无脑但是没有远程手段。很多情况难以应对。

这一套装在中期到达王城后即可成型。关键道具全部靠地上捡不需要打怪下副本。轻松惬意。