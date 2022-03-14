艾尔登法环在王朝悬崖怎么刷魂 老头环王朝悬崖怎么刷卢恩

2022-03-14 09:41:17 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏中有不少刷魂点，其中在王朝悬崖刷魂效率高，但是这个位置的敌人多比较危险，下面就为大家分享艾尔登法环在王朝悬崖刷魂方法。

艾尔登法环在王朝悬崖刷魂方法分享

首先生命值最少要有1400，在物理减伤有30%的情况下被滚最多扣1281。

之后准备拉卡德的大卢恩击杀敌人会回复血量。

或是火山暗杀任务最后的护符。

使用换星战技拉过来的敌人有机率直接开砍，因此击杀敌人回血有助于我们用命跟白金之子换。

伤害要是不足和可以用腐败翼剑护符强化伤害。

没有腐败翼剑用翼剑护符也可以，咆啸护符测试后也能强化战技伤害。

前置准备结束，接下来进入实战。

跑到红框的草旁边使用战技黄框里的敌人都会被抓过来。

绿色的不要理他下一次战技再处理。

使用起来大概长这样。

大约在这里，当你的人物放战技有超过左边的白金之子。

黄框的敌人都会被吸过来打

在这里刷一只白金之子2452，而一只鸟13245这样一趟约59351。

用换星在这里刷只要放2~3次战技比踏冰快但不安全，常常都是用各位猛男的生命换。

加装各种护符与卢恩后安全性超大幅提升，希望能帮助到同样在这里用战技刷的各位。