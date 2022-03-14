艾尔登法环在王朝悬崖怎么刷魂 老头环王朝悬崖怎么刷卢恩

艾尔登法环游戏中有不少刷魂点，其中在王朝悬崖刷魂效率高，但是这个位置的敌人多比较危险，下面就为大家分享艾尔登法环在王朝悬崖刷魂方法。
首先生命值最少要有1400，在物理减伤有30%的情况下被滚最多扣1281。
之后准备拉卡德的大卢恩击杀敌人会回复血量。
或是火山暗杀任务最后的护符。
使用换星战技拉过来的敌人有机率直接开砍，因此击杀敌人回血有助于我们用命跟白金之子换。
伤害要是不足和可以用腐败翼剑护符强化伤害。
没有腐败翼剑用翼剑护符也可以，咆啸护符测试后也能强化战技伤害。
前置准备结束，接下来进入实战。
跑到红框的草旁边使用战技黄框里的敌人都会被抓过来。
绿色的不要理他下一次战技再处理。
使用起来大概长这样。
大约在这里，当你的人物放战技有超过左边的白金之子。
黄框的敌人都会被吸过来打
在这里刷一只白金之子2452，而一只鸟13245这样一趟约59351。
用换星在这里刷只要放2~3次战技比踏冰快但不安全，常常都是用各位猛男的生命换。
加装各种护符与卢恩后安全性超大幅提升，希望能帮助到同样在这里用战技刷的各位。
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