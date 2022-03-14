艾尔登法环神皮贵族这么打 老头环神皮组合这么大

2022-03-14 09:34:13 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏中神皮贵族和神皮使徒被成为神皮组合，功高血厚，经常能把玩家的绿条打空，下面就为大家分享艾尔登法环神皮组合的打法。

艾尔登法环神皮组合打法

刚刚近战过了雪山地区的唤灵洞窟，boss战是一个神皮使徒+一个神皮贵族的连战，奖励是黑焰火环和一个连续攻击可以回血的护符(效果有点像怪猎的克制吸血)之前杀了两次使徒一次贵族，都是险胜，这次连战靠莽换血肯定是不行的，多次受苦后已经可以无伤使徒了。

这是我的装备，核心是大盾+铁壁盾防战技。

护符的加防性加上大盾本身的高防性以及铁壁盾防的加持可以让你的防性到一种非常恐怖的数值，带来的效果就是你的防御根本不消耗绿条，面对boss的高速攻击或者高耗精攻击只要盾举在前不仅不会受伤绿条还在回复。

贪刀了把绿条打空了怎么办?举盾就行了，铁壁盾防这个战技还有恐怖的一点就是基本释放无前摇，或者说它的释放过程就已经进入了防御姿态，这个战技耗蓝相当少，持续时间可能略短，但是由于前摇短随时都能续上，防御时看到自己精力快没了就按一下战技键，立马化身铁壁，绿条不减反增。

有了这个思路只要熟悉boss每段攻击的最后一招然后防反就能稳稳地拿下了。

打神皮使徒最好离他近一点，他的一阶段攻击模式是近战连击，有时挥一下武器然后后跳，后跳之后以及离你距离远时大概率放火球，如果他放火球时你和他贴脸那么无论如何他都是打不到你的，可以多打他一刀，这个boss不攻击时只要看到你喝血或是喝蓝他都会立马释放火球，所以如果想喝血最好拉开距离等他放完一套近战再喝。

对了提一下这个boss战两个都是灵体，不吃出血，这就非常恶心了，近战只能一刀一刀打。

走防反流的武器选择最好是轻一些的。神皮使者的近战熟悉之后相当好辨认防反时机，他很喜欢用延迟横扫收尾，以及跳劈，这两招使出来就是给你防反的，他的疯狗连击模式有时会横扫收尾有时会上扬收尾，他前戳攻击时如果是连续前戳那请按住防御，这是个防反陷阱，如果是戳一下然后再用力戳一下那可以安全防反。

有左手大盾的保护，只要你能防住物理攻击就是绝对的安全，所以要去接怪，打神皮使徒时尽量边防边往左走，这样基本可以吃下他的全部攻击。

使徒有一招前刺然后后拉是唯一个不能无脑防的物理招式，他后拉的时候滚一下然后嫖一刀即可。

进入二阶段神话生物形态后，神皮使者多了三个白给技能，当他伸长的时候你只要站在他脚边就能嫖他好几刀，二阶段他的物理攻击多了一个三连斩，切记要边防边往左走才能全防住，楼主好几次站着不动防会被他弯刀打到后背，另外要留心一下自己的背后有没有足够的空间躲他的火焰风暴，这个技能最后爆炸的时候比它看起来的范围要大。

只要接防瘦子的物理攻击，前滚躲火球，后跑躲旋风就能把他轻松拿下了。

神皮胖子就有点恶心了，他的挥剑连段基本没有防反的机会因为最后一段他会后撤，防反时机是他的蓄力挥拳以及蓄力大刺击这两招后面他不会接其他招，当他蓄力下砸后大概率会再砸一下，所以请等他砸两下后再防反，当他抬手火环时最好后撤远离。

二阶段的胖子就相当恶心了，肉蛋战车这招不仅追踪能力强还持久，如果闪躲的话建议往他画圆弧的圆心闪，可以和他长时间二人转，画面相当喜感，或者也可以直接全部防下来，切记自己的位置要站在场地中央，防的时候不要走动。如果是打火山宅邸的胖子那就很舒服了，直接站在一个柱子后面等他滚完，还能龙息嫖伤害。