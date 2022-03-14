艾尔登法环神皮贵族这么打 老头环神皮组合这么大

艾尔登法环游戏中神皮贵族和神皮使徒被成为神皮组合，功高血厚，经常能把玩家的绿条打空，下面就为大家分享艾尔登法环神皮组合的打法。
刚刚近战过了雪山地区的唤灵洞窟，boss战是一个神皮使徒+一个神皮贵族的连战，奖励是黑焰火环和一个连续攻击可以回血的护符(效果有点像怪猎的克制吸血)之前杀了两次使徒一次贵族，都是险胜，这次连战靠莽换血肯定是不行的，多次受苦后已经可以无伤使徒了。
这是我的装备，核心是大盾+铁壁盾防战技。
护符的加防性加上大盾本身的高防性以及铁壁盾防的加持可以让你的防性到一种非常恐怖的数值，带来的效果就是你的防御根本不消耗绿条，面对boss的高速攻击或者高耗精攻击只要盾举在前不仅不会受伤绿条还在回复。
贪刀了把绿条打空了怎么办?举盾就行了，铁壁盾防这个战技还有恐怖的一点就是基本释放无前摇，或者说它的释放过程就已经进入了防御姿态，这个战技耗蓝相当少，持续时间可能略短，但是由于前摇短随时都能续上，防御时看到自己精力快没了就按一下战技键，立马化身铁壁，绿条不减反增。
有了这个思路只要熟悉boss每段攻击的最后一招然后防反就能稳稳地拿下了。
打神皮使徒最好离他近一点，他的一阶段攻击模式是近战连击，有时挥一下武器然后后跳，后跳之后以及离你距离远时大概率放火球，如果他放火球时你和他贴脸那么无论如何他都是打不到你的，可以多打他一刀，这个boss不攻击时只要看到你喝血或是喝蓝他都会立马释放火球，所以如果想喝血最好拉开距离等他放完一套近战再喝。
对了提一下这个boss战两个都是灵体，不吃出血，这就非常恶心了，近战只能一刀一刀打。
走防反流的武器选择最好是轻一些的。神皮使者的近战熟悉之后相当好辨认防反时机，他很喜欢用延迟横扫收尾，以及跳劈，这两招使出来就是给你防反的，他的疯狗连击模式有时会横扫收尾有时会上扬收尾，他前戳攻击时如果是连续前戳那请按住防御，这是个防反陷阱，如果是戳一下然后再用力戳一下那可以安全防反。
有左手大盾的保护，只要你能防住物理攻击就是绝对的安全，所以要去接怪，打神皮使徒时尽量边防边往左走，这样基本可以吃下他的全部攻击。
使徒有一招前刺然后后拉是唯一个不能无脑防的物理招式，他后拉的时候滚一下然后嫖一刀即可。
进入二阶段神话生物形态后，神皮使者多了三个白给技能，当他伸长的时候你只要站在他脚边就能嫖他好几刀，二阶段他的物理攻击多了一个三连斩，切记要边防边往左走才能全防住，楼主好几次站着不动防会被他弯刀打到后背，另外要留心一下自己的背后有没有足够的空间躲他的火焰风暴，这个技能最后爆炸的时候比它看起来的范围要大。
只要接防瘦子的物理攻击，前滚躲火球，后跑躲旋风就能把他轻松拿下了。
神皮胖子就有点恶心了，他的挥剑连段基本没有防反的机会因为最后一段他会后撤，防反时机是他的蓄力挥拳以及蓄力大刺击这两招后面他不会接其他招，当他蓄力下砸后大概率会再砸一下，所以请等他砸两下后再防反，当他抬手火环时最好后撤远离。
二阶段的胖子就相当恶心了，肉蛋战车这招不仅追踪能力强还持久，如果闪躲的话建议往他画圆弧的圆心闪，可以和他长时间二人转，画面相当喜感，或者也可以直接全部防下来，切记自己的位置要站在场地中央，防的时候不要走动。如果是打火山宅邸的胖子那就很舒服了，直接站在一个柱子后面等他滚完，还能龙息嫖伤害。
艾尔登法环游戏中神皮贵族和神皮使徒被成为神皮组合，功高血厚，经常能把玩家的绿条打空，下面就为大家分享艾尔登法环神皮组合的打法。艾尔登法环神皮组合打法刚刚近战过了雪山地区的唤灵洞窟，boss战是一个神皮使徒+一个神皮贵族的连战，奖励是黑焰火环和一个连续攻击可以回血的护符(效果有点像怪猎的克制吸血)之前
艾尔登法环游戏中玩家自身抗性属性越高，所受到的伤害也就越小，打boss也就越简单，那么艾尔登法环高抗性装备怎么穿？下面就为大家介绍一下。艾尔登法环高抗性装备搭配推荐正面基本无敌，抗性贼高，普通吃出血的怪，噶自己一刀几下就戳死了，管你多厚的血都一样，不吃出血的怪噶自己一刀找机会离谱剑滋几下完事，群怪就
艾尔登法环铁质砥石刀是游戏中用来给战灰附加属性的道具，还能够附加更多的属性，游戏中有各种不同的砥石刀可以获得，那么艾尔登法环铁质砥石刀怎么获得？一起来看看吧。艾尔登法环铁质砥石刀获取位置位于史东薇尔城，前往接肢贵族的房间，从侧门出去后用石剑钥匙打开机关，进去之后就可以在火炉前的尸体上找到铁质砥石刀。
艾尔登法环法师是游戏中非常强势的职业，能够学习大量的魔法来攻击敌人，那么艾尔登法环法师后期怎么配装，哪些魔法好用，下面就为大家介绍一下。艾尔登法环法师装备和法术推荐「艾丝缇陨石」、「彗星亚兹勒」这两个魔法搭配「蓝秘密露滴」实现零蓝耗尤为强力。强力魔法杖推荐最强手杖根据所使用的魔法、玩法风格、流派打法
艾尔登法环失色锻造石8是游戏中非常重要的强化材料，专门用来强化特殊装备，那么艾尔登法环失色锻造石8在什么位置？下面就为大家介绍一下。艾尔登法环失色锻造石8位置分享就在如图位置，有个屎壳郎，打死之后就掉了。注意屎壳郎是在木头上，需要跳一下，我骑着马去打的，差点没打到让它跑了。
艾尔登法环蒙格温王朝是希芙拉河中的一个区域，在这里面有不少赐福点可以出发，那么艾尔登法环蒙格温王朝赐福点在什么位置？下面就为大家介绍一下。艾尔登法环蒙格温王朝赐福点位置分享通往王朝的崖上道路王朝灵庙(入口)王朝灵庙(中段)神人坠眠之茧
艾尔登法环游戏中武器的种类非常多，玩家可以根据自己的流派来选择自己想好的武器，那么艾尔登法环力量武器那些好用？一起来看看吧。艾尔登法环力量武器推荐力量型武器(力气)大多在强化至满级后力气补正都比较高，想要单纯堆力气的玩家可以选择「巨型棍棒」或「粉碎巨人槌」，多少堆了一些智力的小伙伴也可以选择「碎星大
艾尔登法环黑焰是游戏中的祷告法术之一，但想学祷告法术需要鲜活的神皮祷告书才行，下面就为大家分享艾尔登法环神皮祷告书获取方法。艾尔登法环神皮祷告书获取方法1.首先我们先从下图的地方出发。2.接着顺着路走(要走一阵子)3.重点来囉，这边出来要往左走，有个隐藏楼梯。4.进去楼梯之后会遇到老鼠群，清完用石剑
艾尔登法环展翼镰刀是游戏中一把外观奇特的近战武器，战技能让玩家跳的更高，并且还有出血效果，下面就为大家分享艾尔登法环展翼镰刀获取方法。艾尔登法环展翼镰刀获取方法发现一把信仰加成的镰刀，有出血效果外观也好看。位置在图片位置地下宝箱获取。
艾尔登法环双持信仰骑士是游戏中依靠近战和祷告输出的流派，强度不错，比较适合打boss，下面就为大家分享艾尔登法环双持信仰骑士的玩法。艾尔登法环双持信仰骑士玩法介绍技能及防具目前信仰主要猛点的就是逃课的智信夜火，感信龙息。传统力信逐渐沦为近战狩猎神大剑战技输出打法，辅以火球雷枪打打小怪，强度正常，但作