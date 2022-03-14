艾尔登法环抗性怎么叠 老头环抗性装备怎么搭配

2022-03-14 09:29:03 来源：互联网 编辑：佚名

艾尔登法环游戏中玩家自身抗性属性越高，所受到的伤害也就越小，打boss也就越简单，那么艾尔登法环高抗性装备怎么穿？下面就为大家介绍一下。

艾尔登法环高抗性装备搭配推荐

正面基本无敌，抗性贼高，普通吃出血的怪，噶自己一刀几下就戳死了，管你多厚的血都一样，不吃出血的怪噶自己一刀找机会离谱剑滋几下完事，群怪就用离谱剑的第二个技能。

信仰BUFF也是够用就行，带个持续回血的+黄金树祷告，然后对应抗性的看情况拍。

护符就延长祷告时间的(+50%时间很离谱)，然后鲜血君王的欢愉，剩下俩带个大盾护符或者加负重的都行。

装备根据自己负重穿，尽量保证负重中就行。

另外注意一下精力条，别戳空了，可以考虑带个加速恢复精力的滴露，然后岩刺破滴露(让敌人容易失去平衡的)，戳的BOSS动不了。