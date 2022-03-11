艾尔登法环失色锻造石8怎么拿 老头环失色锻造石8在哪

艾尔登法环失色锻造石8是游戏中非常重要的强化材料，专门用来强化特殊装备，那么艾尔登法环失色锻造石8在什么位置？下面就为大家介绍一下。
就在如图位置，有个屎壳郎，打死之后就掉了。
注意屎壳郎是在木头上，需要跳一下，我骑着马去打的，差点没打到让它跑了。
艾尔登法环铁质砥石刀是游戏中用来给战灰附加属性的道具，还能够附加更多的属性，游戏中有各种不同的砥石刀可以获得，那么艾尔登法环铁质砥石刀怎么获得？一起来看看吧。艾尔登法环铁质砥石刀获取位置位于史东薇尔城，前往接肢贵族的房间，从侧门出去后用石剑钥匙打开机关，进去之后就可以在火炉前的尸体上找到铁质砥石刀。
艾尔登法环法师是游戏中非常强势的职业，能够学习大量的魔法来攻击敌人，那么艾尔登法环法师后期怎么配装，哪些魔法好用，下面就为大家介绍一下。艾尔登法环法师装备和法术推荐「艾丝缇陨石」、「彗星亚兹勒」这两个魔法搭配「蓝秘密露滴」实现零蓝耗尤为强力。强力魔法杖推荐最强手杖根据所使用的魔法、玩法风格、流派打法
艾尔登法环失色锻造石8是游戏中非常重要的强化材料，专门用来强化特殊装备，那么艾尔登法环失色锻造石8在什么位置？下面就为大家介绍一下。艾尔登法环失色锻造石8位置分享就在如图位置，有个屎壳郎，打死之后就掉了。注意屎壳郎是在木头上，需要跳一下，我骑着马去打的，差点没打到让它跑了。
艾尔登法环蒙格温王朝是希芙拉河中的一个区域，在这里面有不少赐福点可以出发，那么艾尔登法环蒙格温王朝赐福点在什么位置？下面就为大家介绍一下。艾尔登法环蒙格温王朝赐福点位置分享通往王朝的崖上道路王朝灵庙(入口)王朝灵庙(中段)神人坠眠之茧
艾尔登法环游戏中武器的种类非常多，玩家可以根据自己的流派来选择自己想好的武器，那么艾尔登法环力量武器那些好用？一起来看看吧。艾尔登法环力量武器推荐力量型武器(力气)大多在强化至满级后力气补正都比较高，想要单纯堆力气的玩家可以选择「巨型棍棒」或「粉碎巨人槌」，多少堆了一些智力的小伙伴也可以选择「碎星大
艾尔登法环黑焰是游戏中的祷告法术之一，但想学祷告法术需要鲜活的神皮祷告书才行，下面就为大家分享艾尔登法环神皮祷告书获取方法。艾尔登法环神皮祷告书获取方法1.首先我们先从下图的地方出发。2.接着顺着路走(要走一阵子)3.重点来囉，这边出来要往左走，有个隐藏楼梯。4.进去楼梯之后会遇到老鼠群，清完用石剑
艾尔登法环展翼镰刀是游戏中一把外观奇特的近战武器，战技能让玩家跳的更高，并且还有出血效果，下面就为大家分享艾尔登法环展翼镰刀获取方法。艾尔登法环展翼镰刀获取方法发现一把信仰加成的镰刀，有出血效果外观也好看。位置在图片位置地下宝箱获取。
艾尔登法环双持信仰骑士是游戏中依靠近战和祷告输出的流派，强度不错，比较适合打boss，下面就为大家分享艾尔登法环双持信仰骑士的玩法。艾尔登法环双持信仰骑士玩法介绍技能及防具目前信仰主要猛点的就是逃课的智信夜火，感信龙息。传统力信逐渐沦为近战狩猎神大剑战技输出打法，辅以火球雷枪打打小怪，强度正常，但作
艾尔登法环力信大剑流是目前PVP和PVE都比较强势的流派，伤害非常高，下面就为大家分享艾尔登法环力信大剑流的加点和配装。艾尔登法环力信大剑流玩法分享前期前期的话就加血和力量，先拿着国王君大剑或者直剑乌龟盾过渡，当力量到21的时候就可以去拿巨剑了，也就是盖力得那个马车里面。拿到了巨剑之后就先把血和精力
艾尔登法环龙心脏是游戏中非常重要的道具，玩家获得后能够学习强大的龙系法术，那么艾尔登法环龙心脏在哪获得？下面就为大家介绍一下。艾尔登法环龙心脏获取方法1.宁姆格福-龙息废墟。击败附近水域中的BOSS“飞龙”亚基尔就能获得龙心脏。2.湖之利耶尼亚-教堂区。击败BOSS“辉石龙”史玛拉格就能获得龙心脏。