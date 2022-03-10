艾尔登法环最强的力量武器是什么 老头环力量加成高的武器有哪些

艾尔登法环力信大剑流是目前PVP和PVE都比较强势的流派，伤害非常高，下面就为大家分享艾尔登法环力信大剑流的加点和配装。艾尔登法环力信大剑流玩法分享前期前期的话就加血和力量，先拿着国王君大剑或者直剑乌龟盾过渡，当力量到21的时候就可以去拿巨剑了，也就是盖力得那个马车里面。拿到了巨剑之后就先把血和精力

2022-03-09 | 0