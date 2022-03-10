艾尔登法环祷告黑焰怎么学 老头环神皮祷告书怎么获得

艾尔登法环黑焰是游戏中的祷告法术之一，但想学祷告法术需要鲜活的神皮祷告书才行，下面就为大家分享艾尔登法环神皮祷告书获取方法。
1.首先我们先从下图的地方出发。
2.接着顺着路走(要走一阵子)
3.重点来囉，这边出来要往左走，有个隐藏楼梯。
5.里面会有两个宝箱，其中一个是神皮祷告书，拿给圆桌的祷告师，就可以学黑焰囉!
艾尔登法环游戏中武器的种类非常多，玩家可以根据自己的流派来选择自己想好的武器，那么艾尔登法环力量武器那些好用？一起来看看吧。艾尔登法环力量武器推荐力量型武器(力气)大多在强化至满级后力气补正都比较高，想要单纯堆力气的玩家可以选择「巨型棍棒」或「粉碎巨人槌」，多少堆了一些智力的小伙伴也可以选择「碎星大
艾尔登法环黑焰是游戏中的祷告法术之一，但想学祷告法术需要鲜活的神皮祷告书才行，下面就为大家分享艾尔登法环神皮祷告书获取方法。艾尔登法环神皮祷告书获取方法1.首先我们先从下图的地方出发。2.接着顺着路走(要走一阵子)3.重点来囉，这边出来要往左走，有个隐藏楼梯。4.进去楼梯之后会遇到老鼠群，清完用石剑
艾尔登法环展翼镰刀是游戏中一把外观奇特的近战武器，战技能让玩家跳的更高，并且还有出血效果，下面就为大家分享艾尔登法环展翼镰刀获取方法。艾尔登法环展翼镰刀获取方法发现一把信仰加成的镰刀，有出血效果外观也好看。位置在图片位置地下宝箱获取。
艾尔登法环双持信仰骑士是游戏中依靠近战和祷告输出的流派，强度不错，比较适合打boss，下面就为大家分享艾尔登法环双持信仰骑士的玩法。艾尔登法环双持信仰骑士玩法介绍技能及防具目前信仰主要猛点的就是逃课的智信夜火，感信龙息。传统力信逐渐沦为近战狩猎神大剑战技输出打法，辅以火球雷枪打打小怪，强度正常，但作
艾尔登法环力信大剑流是目前PVP和PVE都比较强势的流派，伤害非常高，下面就为大家分享艾尔登法环力信大剑流的加点和配装。艾尔登法环力信大剑流玩法分享前期前期的话就加血和力量，先拿着国王君大剑或者直剑乌龟盾过渡，当力量到21的时候就可以去拿巨剑了，也就是盖力得那个马车里面。拿到了巨剑之后就先把血和精力
艾尔登法环龙心脏是游戏中非常重要的道具，玩家获得后能够学习强大的龙系法术，那么艾尔登法环龙心脏在哪获得？下面就为大家介绍一下。艾尔登法环龙心脏获取方法1.宁姆格福-龙息废墟。击败附近水域中的BOSS“飞龙”亚基尔就能获得龙心脏。2.湖之利耶尼亚-教堂区。击败BOSS“辉石龙”史玛拉格就能获得龙心脏。
艾尔登法环游戏中有多种护符，每一种护符都有不同的效果，其中有的护符能增加法术伤害，下面就为大家分享艾尔登法环增加法伤护符的位置。艾尔登法环法术增伤护符位置魔法师球护符提升4%的魔法威力，也就是用法杖释放的法术，位置在去魔法学院红狼BOSS的路上有左右两排楼梯的左边第一个空着的书架，隐藏门打一下就开了
艾尔登法环提斯魔法师塔在魔法学院北边，塔顶上有一个宝箱能获得道具，下面就为大家分享艾尔登法环提斯魔法师塔进入方法。艾尔登法环提斯魔法师塔进入方法提斯魔法师塔位于魔法学院雷亚卢卡利亚的北部，附近还有一个赐福点“魔法师塔的小岛”，塔的入口处被魔法封印起来了，需要先解开谜题才能进去。和门口的书互动，得知需
艾尔登法环古龙岩失色锻造石是游戏中重要的强化材料，能将武器强化到+10，那么艾尔登法环古龙岩失色锻造石怎么获得？一起来看看吧。艾尔登法环古龙岩失色锻造石获取位置第一块：白金之子支线到化圣雪原后，地图左上角离教废屋可以拿到一块(旁边还有一个漫步灵庙)第二块：米莉森支线打完女武神归还纯净金针后获得一块(
艾尔登法环仿身泪滴是游戏中非常有趣的骨灰，玩家使用后能召唤一个和玩家一模一样的NPC帮玩家战斗，玩家的装备越好仿身泪滴的战斗力越强，下面就为大家分享仿身泪滴装备建议。艾尔登法环仿身泪滴装备搭配先列一下观察到的仿身泪滴攻击特性：左手武器不说了，高等级的都用杖/印记，低等级的建议双持2把武器，因为AI用