艾尔登法环双持信仰骑士怎么玩 老头环双持信仰骑士怎么配装

艾尔登法环双持信仰骑士是游戏中依靠近战和祷告输出的流派，强度不错，比较适合打boss，下面就为大家分享艾尔登法环双持信仰骑士的玩法。
技能及防具
目前信仰主要猛点的就是逃课的智信夜火，感信龙息。传统力信逐渐沦为近战狩猎神大剑战技输出打法，辅以火球雷枪打打小怪，强度正常，但作为一个曾经的圣骑士，总感觉不够猛男。
本着对圣骑士传统印象的向往，逐渐试出一个近战buff狂战士打法。
核心是就是叠物抗，叠韧性，然后上去砍。
实测黑焰庇佑+黄金树立誓+龙徽大盾护符+老将套装，在不带+5护符(+5护符减15%全抗)的前提下可以达到69.8%的常态(黑焰和立誓都是1分钟左右，立誓好像要长一些)物理减免，如果配合献斗盾护符(满血时增加大量抗性，就是个蛋壳)可以在满血时提供78.9%的物理抗性。
再加上黄金树恩惠(就那个自动回血恩惠赐福的升级版，恩惠赐福是每秒回8血持续80秒，这个是秒回12)，以及亵渎圣剑回hp的特效，推图打小怪非常爽，直接和小怪拼刀，砍在蛋壳上也砍不了10%的血，基本过个几秒或者你把小怪砍了回的hp就又有蛋壳了。
而且老将套除了高护甲还有几乎前3的韧性，基础80点韧性，我喜欢再配合山羊护符(提高30%韧性)，就有105韧性，基本小怪轻击直接无视，小怪重击无法打断战技和攻击(用刚出门那个骑士营地的士兵测的，大型怪估计不行)，同时还可以上龙雷庇佑(敌人攻击你可能会弹刀)，对于狗之类的小型敌人很容易让它砍你弹刀，拿着双大剑一路往前莽，非常爽。
打难打的精英，boss之类的，除了上面的几个防御buff，还需要上一些buff，主要就是腐蚀龙息，还有干桂奥尔给的桂奥尔咆哮(aoe，主要是会降低周围敌人攻击和防御，按照wiki的测试大概是减20%伤害，多承伤10%，但我拿前期巨人测只减了总伤害的10%，所以不是直接减造伤，应该就是减攻击之后再算)，还有火焰赐予力量(加物攻火攻)。
加点
我逐渐变成了水杯(我现在113级)，主要是因为两把大剑最低需求是22力敏;然后为了拿起老将套还不超重，需要把耐力点到21，这样刚好在用众武护符(+15%最大负重)后可以以73.7/75.5的极限负重穿上(没办法加到中了，那可能得点到40+的耐力，没那么多点了，只能说看个人喜好了，我勉强还是愿意为了双持重装狂战这个形象放弃快速的翻滚，这是这套最大的缺点，但依旧推荐尝试);然后专注加到19，这样可以有96蓝可以连放一些buff，不至于放一个喝一瓶药(火焰+立誓+龙雷=95蓝，恩赐+黑焰=90蓝);智力9，唯一一个没加的，双持重甲神圣狂战打架只会嗷嗷叫不需要智力。
感应17，放桂奥尔咆哮最低要求(这个其实比较纠结，因为这个技能实测不是那么好用，不喜欢可以不用就只用加到12出腐蚀龙息)，实在打不过的boss(比如a你回血的女武神)直接重甲一下换泪滴面具(+8感应-7%左右的物理伤害)上龙飱印记25感应开始龙息逃课;然后剩下的我都加了信仰，加到了50，黄金律法剑还是加一点3,4点的加，敏捷加一点只能2点2点加，亵渎圣剑也差不多，等啥时候信仰软上限了再加敏捷或者力量。
最后是印记，我现在用的是碎石印记，主要是因为后面雷系祷告比较帅。实际上这几个buff，除了龙息没有任何一个会受到信仰加成，所以用的印记没有任何区别，加信仰的用处就是武器信仰加持高，同时至少要38的信仰才能解锁高级缓慢回血黄金树恩惠)。
还有一个，高信仰可以给泪滴带个王之恢复，恢复受高信仰(主要是40-60，有人测过)加成很高，50信仰能回800+，泪滴没血了帮泪滴拉拉仇恨，泪滴就开始奶自己，他也没有蓝限制，基本寄不了。
武器
我带的是右手亵渎圣剑左手黄金圣剑，主要原因是因为帅，次要原因是这两把剑信仰加成比较高，而且都是大剑可以一起砍，亵渎圣剑击杀回血可以续蛋壳，战技前摇小伤害可观，配和105的韧性，至少熔炉的轻击是无法打断你的攻击和战技。
(我现在还没打到黑剑，后面可能为了帅要双持黑剑和狩猎神，帅还是第一位的)。
印记随便，原因上面说了。
套装用的老将套，可能有人会推荐山羊套，我也试过，放个大致数据感受下：山羊套：65重量，45物抗，100韧性。
老将：45重，41物抗，100韧性。主要问题就出在65重量带双剑即使带上+19%负重也需要40+耐力才能拿，相比老将套21耐力可以拿，相当于用20+属性点换了130-105=25韧性(默认带山羊护符)和45%-41%=4%物抗，而且实际上某些buff在护甲较高时加的会变少，所以可能只是把极限护甲从79%上升到81%左右，四舍五入也就是用20属性换25韧性。这25韧性是否可以突破一些阈值我不太清楚，只能说当等级高了点数充裕了可以试一试，点数少还是优先信仰之类的输出属性吧。
护符方面，龙纹大盾是核心，负重护符(有15,17,19，有哪个都行)很重要，然后献斗盾(蛋壳)我很喜欢，最后还剩一个我一般会选择加2个记忆槽位的护符。
最后总结一下祷告，为了方便释放，平时最好把buff祷告排成。
黄金树恩惠-龙雷庇佑-黄金树立誓-黑炎庇佑。
这样放两个喝药就不会太亏。
推图可以再带几个帅气的祷告。
打boss换掉龙雷(龙雷削韧不高)，多带上带火焰赐予力量，桂奥尔咆哮，腐蚀龙息，王之恢复(自己别用，给泪滴带的，自己用不如带药)。
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